على رأسهم ميسي.. 5 صفقات بوزن الذهب ستهز سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا

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بعد بداية هادئة لفترة الانتقالات الصيفية، ارتفعت الأجواء بسوق الانتقالات الصيفية في الأيام الأخيرة، وزادت تحركات الأندية للبحث عن صفقات جديدة تعزز الصفوف، قبل غلق باب «الميركاتو»، حيث ينتظر أن تشهد الساعات المقبلة مزيداً من التحركات لحسم بعض الصفقات التي تسد بها الأندية النقص في صفوفها، حرصاً على الموسم الجديد مكتملة القوة.

ويتمتع باريس سان جيرمان بفترة انتقالات غير عادية، في حين أن أندية مثل تشيلسي تنجز الصفقات بهدوء أيضًا.

قد يشهد الأسبوع المقبل تبديل الأسماء الكبيرة بين الأندية للحصول على أموال ضخمة. لقد أدت التداعيات المالية الناجمة عن جائحة كوفيد -19 المستمر إلى أن أندية أمثال ريال مدريد وبرشلونة كانت ضعيفة بشكل غير عادي، بينما أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تنفق بشكل غير طبيعي.

إليكم نظرة على أكبر 5 صفقات ضخمة التي يمكن إكمالها في الأيام القليلة المقبلة.

5- ساؤول إلى مانشستر يونايتد / ليفربول:

من المفاجئ بعض الشيء أن نرى ساؤول نيجيز مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالابتعاد عن أتليتكو مدريد، بالنظر مدى قوته واعتماد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عليه في المواسم الماضية.

كان الدولي الإسباني أحد أفضل لاعبي الوسط الشباب في الموسم الماضي، وكان مرتبطًا بالانتقال إلى الأندية الكبرى في جميع أنحاء أوروبا. في عام 2017، وقع عقدًا مدته تسع سنوات مع أتلتيكو مدريد، مما سلط الضوء على مدى تقدير دييجو سيميوني لمواهبه.

لكن في الموسم الماضي، كان تأثير ساؤول محدودًا. شارك في 22 مباراة فقط في الدوري حيث فاز أتليتكو مدريد باللقب. أدى وصول لاعب خط الوسط الأرجنتيني رودريجو دي بول من أودينيزي إلى دفع ساؤول إلى التراجع بشكل أكبر، وقد ارتبط باستمرار بالانتقال إلى برشلونة مؤخرًا.

لكن الشائعات الحالية أشارت إلى أن كلا من مانشستر يونايتد وليفربول يلاحقان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

4- هاري كين إلى مانشستر سيتي:

يعد هاري كين أحد أفضل المهاجمين في اللعبة في الوقت الحالي، ويمكن القول إنه استمتع بأفضل موسم له في كرة القدم الاحترافية في الموسم الأخير.

على الرغم من مساهماته، أصيب توتنهام هوتسبير بخيبة أمل كفريق، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي. أوضح كين طموحاته، وهو على استعداد لترك توتنهام ليكون قادرًا على الفوز بالألقاب. ومع ذلك، فإن توتنهام هوتسبير مترددون بشكل مفهوم في التخلي عن نجم الفريق الأول، ومن المحتمل أن يطلبوا رسومًا مذهلة للتخلي عن كين.

مانشستر سيتي هو النادي الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع منتخب إنجلترا. لقد سبق لهم أن رفضوا عرضا من أجل كين. بعد إنفاق 100 مليون جنيه إسترليني على جاك جريليش، يبقى أن نرى كم سوف يتفاخرون بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

3- كيليان مبابي إلى ريال مدريد:

لا يزال كيليان مبابي مرتبطًا بريال مدريد، مع احتمال حدوث خطوة في وقت ما في المستقبل.

تخلى ريال مدريد عن كل من سيرجيو راموس ورافائيل فاران هذا الصيف، وقد قيل إنهم يجمعون الأموال لتمويل انتقال مبابي. بينما يواصل باريس سان جيرمان الإصرار على عرض عقد جديد على مبابي، تشير كل الدلائل إلى انتقال مبابي إلى مدريد.

مع اقتراب باريس سان جيرمان من ليونيل ميسي، يمكن لريال مدريد أن يتخذ خطوة جيدة للاعب الفرنسي الدولي هذا الصيف. من المحتمل أن يطلب عملاق فرنسا رسومًا ضخمة لنجمهم.

2- روميلو لوكاكو إلى تشيلسي

من الشائعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة عن انتقال اللاعب روميلو لوكاكو العودة إلى تشيلسي.

انضم لوكاكو إلى تشيلسي قادماً من أندرلخت في 2011 كواحد من أفضل المواهب، لكنه فشل في إثبات نفسه في التشكيلة الأساسية الأولى. فترات ناجحة لاحقة مع وست بروميتش ألبيون وإيفرتون تلتها فترة فاترة مع مانشستر يونايتد، لكن اللاعب الدولي البلجيكي كان مثيرًا منذ انضمامه إلى إنتر ميلان.

لوكاكو هو أحد أفضل المهاجمين في كرة القدم الأوروبية، وكان محوريًا في فوز إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي. يحرص تشيلسي على التعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي هذا الصيف، وقد استهدف اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بعد محاولات فاشلة لجذب إيرلينج هالاند إلى ستامفورد بريدج.

1- ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان:

صدم إعلان برشلونة أن ليونيل ميسي لم يعد جزءًا من النادي عالم كرة القدم بأكمله.

كانت تقارير موثوقة قد أكدت أن ميسي كان على وشك توقيع صفقة جديدة مع برشلونة، لكن النادي اعترف بأنه لا يمكنه تأكيد العقد بسبب القواعد المالية في الدوري الإسباني. يمكن القول إن أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم متاح الآن للانتقال مجانًا، وباريس سان جيرمان الآن على وشك التوقيع معه.

سيكون هذا انقلابًا غير عادي لأثرياء باريس. لقد تعاقدوا بالفعل مع جانلويجي دوناروما وسيرجيو راموس وجورجينيو فينالدوم في انتقالات مجانية هذا الصيف. الحصول على ميسي أيضًا من شأنه أن يجعله أعظم فترة انتقالات على الإطلاق لأي نادٍ في تاريخ الرياضة.