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منذ أن أعلن برشلونة أن ليونيل ميسي سيغادر، كان باريس سان جيرمان على أهبة الاستعداد للتوقيع على الأرجنتيني. كل فريق يرغب في أن يكون لديه أفضل لاعب على الإطلاق يرتدي قميصه، لكن يبدو أن باريس سان جيرمان هو أحد الأندية القليلة التي يمكنها تحمل تكاليفه.

بقدر ما يشعر ليونيل ميسي بالذهول لأنه مجبر على مغادرة برشلونة، عليه أن يتطلع إلى المستقبل. وفقًا للتقارير، قد تكون وجهته التالية باريس.

وجاء بيان برشلونة الذي أعلن رحيل ليونيل ميسي عن صدمة للعالم. على الرغم من التعقيدات التي ينطوي عليها العقد الجديد، افترض كل مشجع أن برشلونة والدوري الإسباني سيجدان طريقة للإبقاء على ميسي في إسبانيا. بعد كل شيء، ليونيل ميسي ليس مجرد لاعب. هو علامة تجارية. رحيله يعني خسارة ملايين اليوروهات في صفقات الرعاية وإيرادات البث.

خسارة فريق ما هي مكسب للآخر. كما رأينا مع نيمار ورونالدو من قبل، هناك أندية قليلة جدًا في أوروبا يمكنها تحمل تكلفة انتقال النجوم. ومع ذلك، مع قيام مانشستر سيتي بضخ الأموال على جاك جريليش، وتوقيع مانشستر يونايتد أخيرًا مع جادون سانشو وتشيلسي لمتابعة روميلو لوكاكو، يبدو أن باريس سان جيرمان لديه طريق مفتوح للتوقيع مع ليونيل ميسي.

قد يحتاج النادي الفرنسي إلى رحيل بعض اللاعبين للتعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية.

دعونا نلقي نظرة على 5 لاعبين قد يرحلون عن ملعب حديقة الأمراء من أجل توفير الأموال للتعاقد مع ميسي..

5- بابلو سارابيا:

انضم بابلو سارابيا إلى باريس سان جيرمان في صيف 2019. وقع المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا عقدًا مدته خمس سنوات في ذلك الوقت، مما يعني أنه يمتد حتى عام 2024. بعد مسيرة رائعة مع إشبيلية في 2018-19 حيث سجل 13 هدفًا وحصل على العديد من التمريرات الحاسمة، كان من المتوقع الكثير من انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

ومع ذلك، لم يتمكن سرابيا من الحصول على مكان في تشكيلة الفريق الباريسي الأساسية. خاض اللاعب الدولي الإسباني 13 مباراة فقط في الدوري في موسم 2019-20، إلى جانب ثماني مباريات على مقاعد البدلاء. كان موسم 2020-21 أفضل قليلاً، حيث خاض 27 مباراة، 14 منهم شارك كبديل. كما سجل سارابيا 11 هدفًا مساهمًا لفريق باريس سان جيرمان في جميع المسابقات.

التوقيع المحتمل لميسي يترك مستقبل سارابيا معلقًا في حديقة الأمراء. في حالة وصول عرض مناسب، فإن باريس سان جيرمان سيفكر بالتأكيد في كسب المال من بيع لاعبه. ويقال إن إنتر ميلان ولاتسيو وأتلتيكو مدريد مهتمون به.

4- جوليان دراكسلر:

انضم جوليان دراكسلر رسميًا إلى باريس سان جيرمان في يناير 2017، وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يتمتع بمستوى متواضع إلى حد ما. من المسلم به أنه كان مع أحد النخبة في أوروبا لأكثر من أربع سنوات، لكنه لم يكن له تأثير ملموس في باريس سان جيرمان.

خاض دراكسلر 34 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات في 2020-21. ساهم بـ 11 هدفا وسجل أربعة وصنع سبع تمريرات حاسمة. على الرغم من توقيع عقد جديد في مايو الماضي، والذي سيبقيه في النادي حتى عام 2024، قد يبحث باريس سان جيرمان عن طريقة لرحيله. وقد يحتاج دراكسلر نفسه إلى إيجاد ناد جديد هذا الصيف.

3 ماورو إيكاردي

انضم ماورو إيكاردي إلى باريس سان جيرمان في 2019 قادماً من إنتر ميلان. في ما كان في البداية نقلة على سبيل الإعارة، قرر الجانب الفرنسي جعل إقامته في باريس دائمة في عام 2020. صوره الوقت الذي قضاه إيكاردي في إيطاليا على أنه مهاجم غزير الإنتاج حيث سجل 124 هدفًا للإنتر. كان للأرجنتيني نصيبه العادل من الخلافات أيضًا، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

تم التوقيع على إيكاردي ليحاكي المستوى الجيد لإدينسون كافاني، والذي انخفض بسبب تراجعه. يمكن اعتبار الموسم الأول للاعب البالغ من العمر 28 عامًا ناجحًا، حيث أنهى موسم 2019-20 برصيد 20 هدفًا من 34 مباراة. ومع ذلك، لم يكن الموسم التالي مثمرًا حيث سجل 13 هدفًا، سبعة منهم فقط جاءوا في الدوري. شارك إيكاردي في 28 مباراة فقط في جميع المسابقات الموسم الماضي بسبب مشاكل الإصابة.

في حين أن الابتعاد عن باريس سان جيرمان قد يبدو غير مرجح في هذه المرحلة، فلا ينبغي استبعاده تمامًا. لن يتوقف النادي الفرنسي عند أي شيء للتعاقد مع ليونيل ميسي، وقد يُجبر إيكاردي على الخروج من النادي. روما من بين الأندية التي أبدت رغبتها في إعادة إيكاردي إلى إيطاليا.

2- أنجيل دي ماريا:

كان أنخيل دي ماريا أحد اللاعبين الذين تم تصويرهم مع ليونيل ميسي في إجازة الأسبوع الماضي، ولم يكن للجناح البالغ من العمر 33 عامًا مسيرة مباشرة. من أعلى مستوياته في ريال مدريد إلى فشله في إنجلترا مع مانشستر يونايتد، يجد دي ماريا نفسه الآن في باريس سان جيرمان.

دي ماريا هو زميل دولي للنجم ليونيل ميسي، وسجل هدف الفوز في نهائي كوبا أمريكا 2021 ضد البرازيل. على الورق، يبدو أن دي ماريا سيكون حريصًا على اللعب إلى جانب ليونيل ميسي على مستوى النادي أيضًا. أهدافه الستة وتمريراته الحاسمة 18 في موسم 2020-21 ستشير أيضًا إلى كونه جزءًا أساسيًا من هجوم باريس سان جيرمان. ومع ذلك، في سن 33، تجاوز ذروته.

يحتاج باريس سان جيرمان إلى خفض فاتورة رواتبه بشكل كبير إذا أراد أن يتعاقد مع ليونيل ميسي. إذا لم يتمكنوا من إقصاء بعض اللاعبين، فلن يترك لهم أي خيار سوى ترك دي ماريا يرحل. يدرك باريس سان جيرمان جيدًا أن الجناح البالغ من العمر 33 عامًا لم يعد لديه سنوات عديدة من كرة القدم، وقد يكون منفتحًا على التخلص منه.

1- كيليان مبابي:

كيليان مبابي لاعب لا يحتاج إلى تعريف. انضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى باريس سان جيرمان في البداية على سبيل الإعارة في عام 017، ووقع عقدًا دائمًا في عام 2018. يعتبر مبابي ثاني أغلى انتقال على الإطلاق، خلف نيمار فقط. يُوصف الفرنسي أيضًا بأنه اللاعب التالي الذي سيحتل عرش كرة القدم العالمية بعد عهد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

من المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في عام 2022، ويتردد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في تجديد عقده مع ناديه. منذ أن كان طفلاً، كان يحلم باللعب لريال مدريد. رغبة مبابي في الانتقال إلى مدريد قوية لدرجة أنه مستعد لإنهاء عقده مع باريس سان جيرمان. وبالتالي، في هذه الحالة، يفضل باريس سان جيرمان التخلي عن مبابي مقابل رسوم بدلاً من المخاطرة بخسارته مجانًا العام المقبل.

كما أن رحيله سيخفض جزء كبير من فاتورة الأجور. ناهيك عن أن أعظم لاعب في كل العصور، ليونيل ميسي، سيكون بديلاً له. إذا كان الأمر يتعلق بمبابي أو ليونيل ميسي، فإن باريس سان جيرمان سيفضل بالتأكيد التعاقد مع ليونيل ميسي. هذا سيفتح الباب لمبابي للانتقال إلى ريال مدريد.