3 أنشطة لنقابة المهن الموسيقية في 24 ساعة.. قراران بوقف مطربين وبروتوكول

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تصدرت أنشطة نقابة المهن الموسيقية خلال الساعات الماضية العناوين الصحفية وذلك بعد اتخاذها 3 اجراءات منها وقفين لعمر كمال وبلقيس وتوكيل بروتوكول تعاون مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويأتي نشاطات نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر لحماية النقابة والدفاع عنها سواء مادي أو معنوي أو أدبي.

فجاء أمس قرار النقابة بوقف المطرب عمر كمال بعدما بدر منه لفظ خارج خلال ظهوره الفترة الماضية حسبما أكد الموسيقار أحمد رمضان سكرتير عام النقابة والذي أكد أن الوقف سيكون بشكل مؤقت وليس دائم

وأضاف «رمضان» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن سبب الوقف يرجع «لإصدارة لفظ خارج في إحدى المناسبات الفنية التي أقيمت خلال الأيام الماضية».

وتابع: «قررت مجلس النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر وقف عمر كمال عن الغناء، ووقف أي تصاريح خاصة بحفلاته خلال الفترة المقبلة.

بينما اتخذت النقابة قرار صباح اليوم بمنع اصدار أي تصاريح للمطربة بلقيس وذلك بعد غنائها في حفل أمس دون تصاريح.

من جانبه قال سعد المتولي محامي نقابة المهن الموسيقية لـ«المصري اليوم»: «التصريح ضروري بالنسبة للمطربين الأجانب، وكذلك دفع الرسم النسبي، وبلقيس غنت دون الحصول على تصريح وكذلك لم تدفع الرسم النسبي، وبالتالي قرار المنع إجراء قانوني طبيعي جدًا، متوقعًا أن الأزمة لن يتم حلها سريعا لأنها تتطلب من المطربة والموسيقيين القادمين معها دفع مبلغ مالي، وبالتالي هناك أزمة قد تؤدي لتأجيل حفلاتها القادمة».

وتابع: «الموضوع مادي ورسوم لا يمكن التهاون فيها من جانب مجلس نقابة المهن الموسيقية، الذي يهتم بمصالح الأعضاء، متمنيًا أن يكون هناك تواصل بالفعل بين الأطراف لحل الأزمة وتحصيل تلك الرسوم».

وجاء في البيان الذي أصدرته النقابة: «قررت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائيًا مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أية تصاريح مستقبلًا لها عن أية أعمال في جمهورية مصر العربية، وذلك لعدم حصولهما على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلحة، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها».

وعلى جانب أخر قام الفنان هاني شاكر رئيس النقابة بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة المتحدة، وحضر توقيع البروتوكول رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسن عبدالله، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمرو الفقي، والرئيس التنفيذي للتشغيل المهندس حسام صالح، والأستاذ حسام مصطفى رئيس القطاع المالى.

وقال الفنان هانى شاكر عقب توقيع البروتوكول إن هذا التعاون مهم ومثمر جدًا، وسيساهم في وجود حالة فنية جديدة سواء من ناحية الإنتاج الفنى الغنائى أو الحفلات الغنائية، مشددًا على أن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مشكورة بتدعم الفن بشتى الوسائل.

وأشار هانى شاكر إلى أن نقابة المهن الموسيقية سيكون لها دور في كل الأعمال الفنية المقبلة، وأن النقابة سترعى مجموعة من الأصوات من خلال حفلات غنائية في جميع محافظات مصر، لافتًا إلى أننا مشتاقون لحفلات أضواء المدينة ونحتاج وقفة بجانب الفن الغنائى حتى لا يكون فريسة لما يقدم على السوشيال ميديا.