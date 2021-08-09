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بـ 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي.. سقوط مسجلين بحوزتهما سلاح ومخدرات

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بـ 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي.. سقوط مسجلين بحوزتهما سلاح ومخدرات بـ 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي.. سقوط مسجلين بحوزتهما سلاح ومخدرات

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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ملابسات ضبط عنصرين إجراميين- مسجلين خطر- بحوزتهما أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة وأكثر من 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى بمحافظة مرسى مطروح.

ويأتي ذلك، في إطار جهود «الداخلية» لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح، اتجار عنصرين إجراميين، مقيمان بدائرة القسم، في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وبندقيتين، ومسدس، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي أكثر من 5 ملايين جنيه.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي، واستخدام الأسحلة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

اتخدت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

المصرى اليوم

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