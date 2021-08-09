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وزير العدل يُكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية

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وزير العدل يُكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية وزير العدل يُكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية

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شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الاثنين، حفل تكريم شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأكثر إنجازاً خلال العام القضائي الجاري، ترسيخاً لمبادئ العدالة والاجتهاد في العمل.

وأكد الوزير خلال كلمته على أن هذا التكريم يأتي حرصاً من وزارة العدل على تطوير المنظومة القضائية على عدة محاور، منها محور الاهتمام بالعنصر البشري، ويأتي على رأسه سيدات ورجال القضاء بالمعنى الواسع بتعزيز قدارتهم وصقل مواهبهم وتشجيعهم على البحث والجد والإنجاز، وإيمانًا منها بان العدالة الناجزة تقوم بشكل جوهري على حيوية الشباب وجهدهم الكبير.

وأشار إلى أن تكريم عدد من الشباب الأكثر إنجازاً من أعضاء الجهات والهيئات القضائية يتم وفقاً لمعايير محددة تعكس انضباطهم الوظيفي وعملهم الوفير وتميزهم البحثي والتزامهم المسلكي بما يرسخ قواعد الحق والعدل في مجتمعنا لتأمن مصرنا في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح .

المصرى اليوم

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