بسبب صوت «الموتوسكيل».. تفاصيل تحقيقات قتل شاب على يد شقيقين في إمبابة

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أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، بحبس شقيقين «حلاقين»، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل شاب في منطقة إمبابة، بسبب انزعاجهما من صوت «موتوسكيل» يخص المجني عليه.

وصرحت النيابة، بدفن جثمان المجني عليه ويُدعى «مؤمن.م»، عقب تشريحه لمعرفة أسباب الوفاة.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الشقيقين المتهمين تشاجرا مع المجني عليه، بسبب وقوفه بالدراجة البخارية أمام محل الحلاقة ملكهما، فطالباه بعدم الوقوف، فنشبت بينهما مشاجرة على إثرها أخرج أحداهما «مطواة» وطعن الشاب في صدره فسقط قتيلاً على الفور.

كان تلقى قسم شرطة إمبابة، تلقى بلاغًا يفيد بقتل شاب، جرّاء الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين شقيقين وبين المجني عليه، بسبب الصوت المرتفع للدراجة البخارية الخاصة به، فطعنه أحدهما بسلاح أبيض.

وضبطت أجهزة الأمن المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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