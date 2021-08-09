النصب باسم توفير شقق في الساحل الشمالي ..تفاصيل سقوط متهم وسيدة ارتكبا 16 واقعة ( التفاصيل )

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وسيدة «لهما معلومات جنائية»، مقيمان بالقاهرة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في النصب والإحتيال على المواطنين وإرتكاب 16 واقعة نصب وإحتيال، عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال إنشاء إعلانات وهمية بمعرفة الأول على أحد مواقع التسوق الإلكترونى تتضمن قدرته على توفير شقق سكنية للإيجار بأسعار أقل من مثيلتها بمنطقة الساحل الشمالى.

وقيام الثانية بالتواصل مع المجنى عليهم، وطلب إستكمال الإجراءات عقب إيهامهم بأنها موظفة خدمة عملاء بإحدى الشركات السياحية، وتلقيهما مبالغ مالية عن طريق خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول كمقدم للتعاقد، وعثر بحوزتهما على 6 هواتف محمولة، بفحصها تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابهما الوقائع.

كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وإنفاق باقى المبالغ التي تحصلا عليها،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.