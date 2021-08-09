«ألسن كفر الشيخ» تنظم تدريب ميداني لـ200 طالبًا

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تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبدالحميد غلاب، عميد كلية الألسن، نظمت كلية الألسن التدريب الميداني لعدد 200 طالب من طلاب الكلية .

واشتمل برنامج التدريب على مجموعة من المحاضرات النظرية «أون لاين» باستخدام منصة Microsoft Teams في مجالات الترجمة والإرشاد السياحي واللغة والبحث العلمي، كما تضمن برنامج التدريب تنظيم زيارة ميدانية تدريببة لأهم معالم مدينة كفرالشيخ السياحية والأثرية مثل متحف كفر الشيخ وكنيسة العذراء بسخا وقصر الملك فؤاد الأثري، لتدريب الطلاب على استخدام المهارات المكتسبة خلال دراستهم في الكلية.

ونفذ الطلاب مهارات الترجمة باستخدام الحاسوب مع الدكتور محمد يسرى مدرس بقسم اللغة الانجليزية و محمد سعد المعيد بقسم اللغة الانجليزية بالكلية

كما تدرب الطلاب أيضا على مهارات وأدوات الارشاد السياحي مع الدكتور محمد شبل المدرس بقسم اللغة الاسبانية بالكلية، ومهارات تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها مع الدكتور محمد إبراهيم الشافعي مدرس بقسم اللغة العربية بالكلية ومهارات البحث علي شبكة الانترنت مع الدكتور آلاء ابو حطب مدرس مساعد المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بالجامعة.

كما تم تنظيم زيارة ميدانية تدريبية تحت إشراف الدكتور عبدالحميد غلاب عميد الكلية والدكتور محمد يسري المشرف الميداني على التدريب بالكلية وأمين الكلية، واشتمل التدريب زيارة لأهم المعالم الأثرية والسياحية بمدينة كفرالشيخ لتدريب الطلاب على استخدام مهارات الترجمة والارشاد السياحي ومن أهمها كنيسة السيدة العذراء بسخا، متحف كفرالشيخ قصر الملك فؤاد، ومحلج القطن بسخا.

وقال الدكتور عبدالحميد غلاب عميد كلية الألسن إن التدريب الميداني للطلاب يعد شرطا من شروط التخرج، مشيرًا إلى أن التدريب الميداني غير مقتصر على مكتبة الكلية فقط وإنما يتم بالتعاون مع الشركات العالمية والمحلية وعدد من المؤسسات الرسمية.

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ أن تنفيذ برامج التدريب للطلاب يأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية لضمان اكساب الطلاب المهارات الميدانية اللازمة للمنافسة في سوق العمل، بالإضافة إلى تطبيق هذه المهارات من خلال تقديم نماذج تجريبية وفق أحدث المواصفات العالمية على أرض الواقع.

وأكد «دسوقي» حرص الجامعة على تطوير منظومة التعليم والاختبارات لرفع مستوى خريجيها لتواكب خريجي الجامعات العالمية في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين والطلاب المتعثرين والطلاب ذوي الهمم.