زراعة المنوفية: إزالة فورية لـ13 حالة تعدي على الأرض الزراعية.. وإجراءات رادعة حيال المخالفين

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شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الاثنين، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بعدم التهاون في تنفيذ الإزالات الفورية والاستمرار في التصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، يأتي هذا في إطار جهود المحافظة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها.

و في هذا الإطار، صرح المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة، إلى انه تم تنفيذ إزالة فورية لـ5 حالات تعدى بمركز شبين الكوم بمساحة (2 قيراط)، كما تم تنفيذ إزالة في المهد لحالة تعدي بناحية قويسنا وحالة إزالة أخرى بمركز ومدينة تلا، فضلا عن تنفيذ إزالة فورية في المهد لـ3 حالات بأشمون.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم تنفيذ إزالة حالة تعدى بناحية زاوية الناعورة بالشهداء عباره عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت، كما تم إزالة فورية بناحية كفر شبرازنجى بالباجور لحالة تعدى عبارة عن طوب لبن وطين وتم الإزالة بمعرفة المواطن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدي، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لحالة تعدي بقرية دبركى بمنوف عبارة عن طوب حجري وأسمنت، مؤكدًا بأن إدارة حماية الأراضي تواصل رصد أي مخالفة تعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حالة تعدي بالمخالفة للقرارات الوزارية.