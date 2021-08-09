★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال قافلة المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمركز سيدي براني التي ينظمها صندوق تحيا مصر ضمن مبادرة بالهنا والشفا، وتضم قافلة المساعدات الغذائية عدد 1500 كرتونة غذائية و1500 شنطة دواجن وعدد 3000 كرتونة منتجات ألبان، ويتم توزيعها بالتعاون مع مؤسسة اشرقت الخيرية على الاسر المستحقة طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجه محافظ مطروح لرئيس مجلس مدينة براني ومدير مديرية التضامن بمطروح وكافة الاجهزة المعنية بالمحافظة بالتنسيق التام مع صندوق تحيا مصر وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات والتسهيلات، مع تذليل أي عقبات للوصول لكافة الفئات المستحقة للدعم بالمدينة، مثمناً الدور الذي يقوم به صندوق تحيا مصر في توفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات، ومشيدا بالمبادرات التي أطلقتها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للتكاتف مع جهود الحكومة في تقديم الدعم والتخفيف على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، والوصول إلى كافة التجمعات والنجوع.