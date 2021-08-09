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تشارك روسيا بالملتقى الدولى للتعليم العالى في مصر والتى بدأت فعالياته صباح اليوم وتستمر حتى 11 اغسطس الجارى، بمشاركة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والاهلية وفروع الجامعات الاجنبية وممثلين للجامعات الاجنبية من دول اوروبا وامريكا والدول العربية، وبحضور بعض الجهات المانحة الدولي

وتأتى المشاركة الروسية من خلال وفد الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب ويمثله «يكاترينا مارتينا» رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب و«ديانا كوزنيتسوفا» المتخصصة في شؤون دول اوروبا وامريكا، حيث يقدم الوفد الروسى عرضا في اطار الملتقى الدولى للتعليم العالى حول التعليم في روسيا الاتحادية والتخصصات المتاحة للدراسة في روسيا بما في ذلك المنح الروسية للجانب المصرى.

وأكدت «لاريسا يفريموفا» نائب رئيس الجامعة للانشطة الدولية على حرص الجامعة الروسية على المشاركة السنوية في الملتقى الدولى للتعليم العالى بالقاهرة وذلك لأهمية مصر واهتمام شبابها بالدراسة في روسيا.

وأشار «اليكسى تيفانيان» مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر أن علاقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم تتنامى في الآونة الاخيرة ويعكس ذلك الرقم الكبير الذي وصل له الطلاب المصريون في روسيا حيث وصلوا إلى ما يقرب من 16 الف طالب، وهو ما يعكس الثقة المصرية في التعليم الروسى.

وأشاد «شريف جاد» رئيس الجمعية المصرية – الاتحاد العربى لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية بالعلاقة المتميزة التي تربط الجامعة الروسية بالجمعيات العربية للخريجين، حيث شاركت الجامعة بالملتقى العربى لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية الذي عقد بالقاهرة منذ عامين، كما أن الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية سوف تعقد اتفاق تعاون مع الجامعة الروسية لمزيد من التعاون المشترك.