أخبار عاجلة

اتفاقية تعاون بين "رسال" و"ماستركارد" توفِّر حلول تسوُّق وباقات مكافآت واسعة -
"يوتيوب" يحظر حسابات "طالبان" -
"طالبان" وما تحت الرماد..!! -
كليات الخليج تطلق برنامج ماجستير القانون -
"النيابة العامة": المؤلف يحظى بامتيازات وحقوق وسُلطات أدبية حصرية تجاه مصنفه -
الجزائر تجري محادثات مع روسيا لشراء أربع طائرات إطفاء -
الإخبارية السورية: دوي انفجارات في محافظة القنيطرة وأنباء عن عدوان إسرائيلي -
تنسيق الثانوية العامة 2021.. المواعيد والحد الأدنى وشرائح المرحلة الأولي (تفاصيل) -
حمادة أنور: جمهور الزمالك متعطش للفوز بالدوري -
بث مباشر الزمالك (0)-(0) وادي دجلة .. لحظة بلحظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

فلسطين تقدم دعما فوريا وعاجلا إلى تونس (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الشعب الفلسطيني دعم فوري وعاجل إلى الأشقاء في تونس، وفق الإمكانيات الفلسطينية المتاحة.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا» سلّم سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، اليوم الاثنين، 50 جهاز مكثِّف أكسجين لإدارة الصحة العسكرية بالمستشفى العسكري في تونس، كدعم فوري وعاجل من الشعب الفلسطيني إلى أشقائه في تونس، وبتوجيه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن.

فلسطين تقدم دعما فوريا وعاجلا إلى تونس

وحضر التسليم، السفير المناوب عمر دقة، ومدير ادارة الصحة العسكرية بتونس الفريق مصطفى الفرجاني، ومدير المستشفى العسكري فتحي المطوسي.

وقال السفير الفاهوم: تم اليوم تسليم 50 جهاز مكثف اكسجين لإدارة الصحة العسكرية في تونس، كدعم فوري وعاجل وفق الامكانيات الفلسطينية المتاحة.

وأوضح الفاهوم أن هذا الدعم يأتي في إطار تفاعل وحراك الشعب الفلسطيني لنصرة أشقائهم في تونس في معركتها لمجابهة فيروس «كورونا«لافتًا إلى أن هذا الدعم :»تم أنه بتوجيهات من الرئيس.

فلسطين تقدم دعما فوريا وعاجلا إلى تونس

وأفاد موقع «موزاييك إف إم» بأن الدعم جرى تسليمه لإدارة الصحة العسكرية بالمشفى العسكري بتونس، اليوم، بحضور السفير الفلسطيني لدى تونس، هائل الفاهوم، ومدير إدارة الصحة العسكرية بتونس، الفريق مصطفى الفرجاني، والعميد فتحي المطوسي، مدير المشفى العسكري.

وبحسب «موزاييك إف إم» تأتي هذه المبادرة في «إطار تفاعل الشعب الفلسطيني وحراكه لنصرة الشعب التونسي في معركته لمجابهة ، وفي إطار العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين«

فلسطين تقدم دعما فوريا وعاجلا إلى تونس

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شرطة الجوف: ضبط 3 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

شرطة الجوف: ضبط 3 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

السعودية تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو