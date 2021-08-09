فلسطين تقدم دعما فوريا وعاجلا إلى تونس (صور)

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قدم الشعب الفلسطيني دعم فوري وعاجل إلى الأشقاء في تونس، وفق الإمكانيات الفلسطينية المتاحة.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا» سلّم سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، اليوم الاثنين، 50 جهاز مكثِّف أكسجين لإدارة الصحة العسكرية بالمستشفى العسكري في تونس، كدعم فوري وعاجل من الشعب الفلسطيني إلى أشقائه في تونس، وبتوجيه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن.

فلسطين تقدم دعما فوريا وعاجلا إلى تونس

وحضر التسليم، السفير المناوب عمر دقة، ومدير ادارة الصحة العسكرية بتونس الفريق مصطفى الفرجاني، ومدير المستشفى العسكري فتحي المطوسي.

وقال السفير الفاهوم: تم اليوم تسليم 50 جهاز مكثف اكسجين لإدارة الصحة العسكرية في تونس، كدعم فوري وعاجل وفق الامكانيات الفلسطينية المتاحة.

وأوضح الفاهوم أن هذا الدعم يأتي في إطار تفاعل وحراك الشعب الفلسطيني لنصرة أشقائهم في تونس في معركتها لمجابهة فيروس «كورونا«لافتًا إلى أن هذا الدعم :»تم أنه بتوجيهات من الرئيس.

فلسطين تقدم دعما فوريا وعاجلا إلى تونس

وأفاد موقع «موزاييك إف إم» بأن الدعم جرى تسليمه لإدارة الصحة العسكرية بالمشفى العسكري بتونس، اليوم، بحضور السفير الفلسطيني لدى تونس، هائل الفاهوم، ومدير إدارة الصحة العسكرية بتونس، الفريق مصطفى الفرجاني، والعميد فتحي المطوسي، مدير المشفى العسكري.

وبحسب «موزاييك إف إم» تأتي هذه المبادرة في «إطار تفاعل الشعب الفلسطيني وحراكه لنصرة الشعب التونسي في معركته لمجابهة فيروس كورونا، وفي إطار العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين«