إصابة 4 سيدات وعامل إثر مشاجرة بالشوم في قنا

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أصيبت 4 سيدات وعامل الاثنين أثر نشوب مشاجرة بالشوم بنجع العصارة بقرية الجمالية، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

اسعاف - صورة أرشيفية

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب إثر نشوب مشاجرة بالشوم بين سيدات بنجع العصارة، قرية الجمالية في قوص، أسفرت عن إصابة 4 سيدات وعامل.

وهم «ابو الفتوح .ا.ع» 54عامًا، بسحجات وكدمات، و«صباح .س. ح» 40 عامًا بكدمات بالجسم، و«فوزية .ف.ر» 34 عامًا، سحجات وكدمات، و«أسماء .ا. ا» 17 عامًا، سحجات وكدمات، و«منه. ا.ا» 15عامًا،كدمات بالجسم فتم نقلهم إلى مستشفى قوص، وتم السيطرة على المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولي التحقيقات.