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لاستدراجه معاق وقتله وسط الزراعات.. الإعدام لعامل بقنا

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لاستدراجه معاق وقتله وسط الزراعات.. الإعدام لعامل بقنا لاستدراجه معاق وقتله وسط الزراعات.. الإعدام لعامل بقنا

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قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة عامل بالاعدام شنقا لقيامه بقتل معاق والصاق التهمه بأعدائه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة بامانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك

ميزان العدل - صورة أرشيفية

تعود أحداث القضيه ليوم ٢١ يوليه ٢٠٢٠ عندما تلقى اللواء محمد ابو المجد مدير أمن قنا إخطارا بالعثور على جثة يوسف أحمد محمد معاق ذهنيا ملقاه في الزراعات بقرية دندره بمركز قنا.

تبين للعميد عاطف ابو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا أن مرتكب الحادث احمد طليحي حمدى خال المجنى عليه حيث استدرج ابن شقيقته للزراعات وطعنه بسكين وقتله ثم اتهم جيرانه بارتكاب الحادث.

واعترف المتهم بارتكاب الحادث وأكد أن جيرانه سبق لهم الاعتداء على شقيقه وذبحه.

و قال ان أقاربه كانوا يعايرونه بعدم قدرته على الأخذ بثار شقيقه واستغل وصول استدعاء لابن شقيقته المعاق للادلاء بشهادته في القضيه فقام بقتله واتهم جيرانه بقتله لينتقم منهم.

المصرى اليوم

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