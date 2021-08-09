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أول ظهور لأبناء تامر حسني.. هكذا أخفت بسمة بوسيل ملامحهم (صور)

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أول ظهور لأبناء تامر حسني.. هكذا أخفت بسمة بوسيل ملامحهم (صور) أول ظهور لأبناء تامر حسني.. هكذا أخفت بسمة بوسيل ملامحهم (صور)

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نشرت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني عدة صور، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وظهرت بسمة في الصور، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وهي تستعرض لياقتها البدنية من خلال مجموعة من التمارين الشاقة، كما ظهر آيضا أبنائها الثلاثة «تاليا وأمايا وآدم»، وهم يلعبون على الشاطيء وسط البحر، وحرصت على إخفاء ملامحهم، حيث من المعروف عنها هي وزوجها تامر حسني، عدم نشر أي صور لأبنائهم.

وعلقت بسمة بوسيل على الصور، قائلة: «أنت تكتب قصتك الخاصة».

وكانت بسمة بوسيل احتفلت مع تامر حسني بنجاح أحدث أفلامه «مش أنا».

وانتشر مقطع من الحفل لتامر حسني مع بسمة بوسيل وهو يغني «خليك فولاذي» ويتحدث معها أمام قالب التورتة الاحتفالية.

المصرى اليوم

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