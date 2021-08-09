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الرئيس الفرنسي يشارك في مؤتمر إقليمي يستضيفه العراق

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الرئيس الفرنسي يشارك في مؤتمر إقليمي يستضيفه العراق الرئيس الفرنسي يشارك في مؤتمر إقليمي يستضيفه العراق
يُعْقد نهاية الشهر في بغداد

الرئيس الفرنسي يشارك في مؤتمر إقليمي يستضيفه العراق

يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية الشهر الحالي في مؤتمر إقليمي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد، دعي إليه أيضاً قادة دول مجاورة منها وتركيا.

وأوضحت رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الاثنين، عقب اتصال بين "ماكرون" ومصطفى الكاظمي، أن رئيس الوزراء العراقي أبلغ "ماكرون" بأن فرنسا شريك حقيقي للعراق، فيما أعلن "ماكرون" من جهته عن دعمه الكامل للعراق، وأشاد بالدبلوماسية العراقية المتوازنة، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وستشكّل هذه ثاني زيارة لـ"ماكرون" إلى العراق خلال أقل من عام، بعد أن زاره في سبتمبر الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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