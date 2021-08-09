مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لتشاد

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ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية تشاد، سلمها للجانب التشادي - نيابة عن المركز – نائب رئيس البعثة عبدالعزيز بن عبدالله البداح، بحضور ممثل وزارة الصحة والتضامن الوطني وممثل وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة.

وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.