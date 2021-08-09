حيثيات أدانة الطبيب«المتحرش بالرجال»: «المتهم غلبه شيطانه واهواه إلى طريق الشذوذ الجنسى»

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اودعت محكمة جنايات القاهرة ،حيثيات حكمها بمعاقبة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال بالسجن المشدد لمدة16 سنة ،وقالت الحيثيات التي اودعتها المحكمة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين إبراهيم الميهى وخالد مصطفى ،بان المتهم غلبه شيطانه واهواه إلى طريق الشذوذ الجنسى ،فكانت خطيئته أن اتبع شيطانه ولم يحترم ميثاق شرف مهنته،اضافة إلى عدم احترام تقاليد بلاده .وتسالت المحكمة في حيثياتها كيف يحترم المتهم دينه وتقاليد بلاده اذا كان تابعا لهوى الشيطان الذي هوى به لرذيلة تغضب الله .

وذكرت الحيثيات ان وقائع الدعوى حسبما استقر في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها تتحصل في أن انسان أكرمه الله بنعمه العلم والأداء المتميز كطبيب أسنان شهير ،ولم يقدر هذه النعم وسلك مسلك الشيطان واعتدى على مرضاه لإرضاء شيطانه بان قام التحرش باربع رجال .

وتابعت الحيثيات أن المتهم حاكم وصدر ضده حكما بتهمه هتك عرض ٤ رجال فقط ،إلا ان هناك آخرين تم التحرش بهم لكن حيائهم منعهم من الاعلان عن انفسهم ،إلا ان تجرا الفنان عباس ابوالحسن أحد المجنى عليهم وأبلغ عن مايفعله المتهم داخل عيادته في غضون شهر يونيو ٢٠٢٠ .

واوضحت الحيثيات بان المتهم فعل رذيلته وهتك عرض ٣ آخرين وهم عامل توصيل وأحد المرضى وطبيب أسنان يعمل لديه ،وهذه الوقاىع استقام للمحكمة دليل صحتها وثبوتها في حق المتهم ،اضافه إلى استناد المحكمة إلى تحريات المباحث التي اكدت صحة الواقعة .

كانت النيابة أحالت طبيب الأسنان، المحبوس إلى «محكمة الجنايات المختصة» لمحاكمته في الاتهامات المنسوبة إليه، بعد أن أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية، بشأن فحص هاتفه، وما تبين «للنيابة» باطلاعها على هذا الهاتف.

وقالت النيابة إن طبيب الأسنان المتهم «قرَّر أنه يعانى من اضطراب في الميول الجنسية، وإن هذا الاضطراب وإن كان لا يسلبه وعيه وإدراكه فإنه زيَّن له ارتكاب سلوك خاطئ»، وردًا على الاتهامات الموجهة لموكله، قال كمال يونس، المحامى، إن «هناك تراخيا في تقديم البلاغ».