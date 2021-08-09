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خالد عيد: ضربة جزاء غير صحيحة.. وأفكر في الرحيل عن المحلة

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خالد عيد: ضربة جزاء الزمالك غير صحيحة.. وأفكر في الرحيل عن المحلة خالد عيد: ضربة جزاء غير صحيحة.. وأفكر في الرحيل عن المحلة

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أكد خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أن الغيابات أثرت على أداء الفريق خلال مباراة في مسابقة الدوري.

وكان غزل المحلة تعرض للخسارة أمام الزمالك، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد عيد، في تصريحات اذاعية :«كان لدينا غيابات مؤثرة في مباراة الزمالك، حيث افتقدنا لخدمات 8 لاعبين على رأسهم عبده يحيى، وهو ما اثر بالسلب على اداء الفريق، كما أن تلقي 3 أهداف في الشوط الأول، جعل الفريق يفقد الأمل في العودة».

واضاف :«ضربة الجزاء التي حصل عليها الزمالك غير صحيحة، وجاءت في وقت مبكر وسجل منها الزمالك وتسببت في بعض الارتباك داخل صفوف فريقي».

وأكمل «الزمالك تراجع مستواه في الشوط الثاني ولم يهدد مرمى غزل المحلة، واعتمد على الأهداف الـ3 التي سجلها في الشوط الأول».

واوضح «لم نضمن البقاء في بطولة الدوري الممتاز حتى هذه اللحظة، ونحتاج إلى 8 نقاط رغم قوة المواجهات القادمة لنا أمام وادي دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي والمقاولون العرب وبيراميدز».

وعن موقفه من الاستمرار مع غزل المحلة الموسم المقبل قال «حال وصول عرض مناسب لي سوف أفكر في خطوة الرحيل عن غزل المحلة حيث أتعرض لضغوط جماهيرية كبيرة، رغم ما حققته مع الفريق من إنجازات تمثلت في صعود النادي للدوري الممتاز، وظهور الفريق بشكل جيد ووصول عروض قوية لضم عدد كبير من اللاعبين».

المصرى اليوم

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