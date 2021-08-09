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تشاجر مع زوجته .. تفاصيل اتهام «عاطل» بقتل ابنته الرضيعة خنقًا في أوسيم

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تشاجر مع زوجته .. تفاصيل اتهام «عاطل» بقتل ابنته الرضيعة خنقًا في أوسيم تشاجر مع زوجته .. تفاصيل اتهام «عاطل» بقتل ابنته الرضيعة خنقًا في أوسيم

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قررت نيابة شمال الجيزة، اليوم الاثنين، حبس الأب المتهم بقتل طفلته الرضيعة خنقًا في أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، أفادت التحقيقات بأن الأب خنق ابنته، إثر مشاجرته مع زوجته.

وجاء بالتحقيقات أن الضحية تبلغ من العمر عاما ونصف العام، ووالداها أخفيا الجريمة ولم يبلغا أجهزة الأمن وذهبا إلى الوحدة الصحية لاستخراج تصريح بدفنها، فاتضح أثناء الكشف عليها وجود آثار خنق فأبلغ طبيب الوحدة أجهزة الأمن لوجود شبهة جنائية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم «عاطل» تشاجر مع زوجته يوم الواقعة، فخنق الرضيعة عندًا في أمها.

وانتهت النيابة إلى قرارها بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت البداية عندما تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغًا يفيد بقتل طفلة تبلغ عاما ونصف العام، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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