التحقيقات تكشف تفاصيل العثور على جثة يمني بشقة في بولاق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحقيقات نيابة بولاق الدكرور في الجيزة، اليوم الاثنين، في واقعة العثور على جثة شاب يمني الجنسية، أنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

أفادت التحقيقات الأولية بأن الوفاة طبيعية، إثر تعرض الشاب ويُدعى مجاهد فواز، لسكتة دماغية أودت بحياته.

ونٌقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، وعقب تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة تبين عدم وجود شبهة جنائية، وطلبت النيابة استدعاء مسؤولي السفارة اليمنية بالقاهرة، لإنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى اليمن.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بالعثور على جثة رجل في العقد الثالث من العمر ويحمل جنسية دولة اليمن، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي طلبت تشريح الجثة، لبيان سببب الوفاة.