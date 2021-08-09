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المؤبد لمتهمين وبراءة اخر في اتهامهم ب«خلية اللجان النوعية» في المرج

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المؤبد لمتهمين وبراءة اخر في اتهامهم ب«خلية اللجان النوعية» في المرج المؤبد لمتهمين وبراءة اخر في اتهامهم ب«خلية اللجان النوعية» في المرج

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قضت الدائرة الخامسة إرهاب ،المنعقدة بمجمع محاكم طرة ،بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد كما برأت اخر في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والمعروفة إعلاميا ب«خلية اللجان النوعية» في المرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسِّست على خلاف أحكام القانون، وتكوين خلايا نوعية تابعة لجماعة الإخوان وحيازة مواد مفرقعة.

المصرى اليوم

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