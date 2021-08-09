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وكالة «فيتش»: نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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وكالة «فيتش»: مصر نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكالة «فيتش»: نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، ملامح التقرير الصادر عن وكالة «فيتش سوليوشينز»، في يوليو الماضي، بشأن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أعدها أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وقال القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن وكالة «فيتش سوليوشينز»، التابعة لوكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا؛ واعتبرته نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث يُعد الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا على أساس سنوي خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا مما يعني تجاوزه بكثير ما كان عليه قبل الوباء في عام 2021.

وأضاف الجوهري أنه وفقًا لوكالة «فيتش» فإن الاستهلاك الخاص كان الداعم الرئيس لنمو الاقتصاد المصري؛ وذلك بفضل تدفق تحويلات العاملين بالخارج والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.

وتابع: تتوقع مؤسسة فيتش أن تكون هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الأربع القادمة (2021-2025)، كما توقعت المؤسسة بأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا خلال العام المالي 2022/2023 بنحو 5.5% مقارنة بنحو 5% خلال عام 2021/2022.

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