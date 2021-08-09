«الري السودانية»: الخرطوم تجاوزت منسوب الفيضان بـ٥٤ سنتيمتر

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قالت وزارة الري السودانية إن العاصمة السودانية الخرطوم تجاوزت منسوب الفيضان بـ54 سنتيمترا، حيث سجلت، اليوم، ١٧.٠٤ م.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، الإثنين، أن «إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية 704 ملايين متر مكعب، فيما كان ايراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية ٢٢٠ مليون متر مكعب»، مطالبة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.

واتخذت السلطات السودانية عددًا من الإجراءات لمواجهة آثار الفيضانات والسيول التي ضربت عددا من الولايات السودانية .

وزارت الدكتورة آمنة المكي والي نهر النيل، وأعضاء لجنة أمن الولاية، أمس، مقر غرفة الطوارئ، برئاسة وزارة البنية التحتية بعطبرة، للوقوف على الأوضاع وآثار الأمطار والسيول وحجم الأضرار في الولاية، موجهة بتفعيل عمل الغرفة وتوفير وتسخير كل الإمكانيات لمواجهة طوارئ الخريف وتقليل وتخفيف الأضرار.

وأشار تقرير غرفة الطوارئ بالولاية إلى انهيار عدد من المنازل بسبب هطول الأمطار الغزيرة بمحلية شندي.

وقامت الغرفة والدفاع المدني الولائية بالوقوف على الأوضاع والأضرار بمناطق الفاضلاب بمحلية عطبرة، وأصدرت العديد من التوجيهات لتقليل آثار الأمطار والسيول.

يأتي هذا فيما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية من ان موسم الأمطار وصل ذروته وقد يمتد إلى منتصف شهر سبتمبر المقبل.

من جانبه، أكد محمد احمد محمد صباح الخير مدير إدارة التوقع بالهيئة العامة الأرصاد الجوية السودانية أن «الفاصل المداري تقدم شمالا خارج الحدود السودانية إلى الحدود الجنوبية لمصر ووقوع كل البلاد تحت تأثير الرياح الجنوبية الرطبة وتقدم حزام المطر شمالا ليشمل ولاية البحر الاحمر وولاية نهر النيل. والولاية الشمالية».

وقال في تصريحات صحفية لـ(سونا)، الإثنين، إن «موسم الأمطار لهذا العام بلغ ذروته محذرا المواطنين الذين يعملون في مناطق التعدين الأهلي للذهب بأخذ الحيطة والحذر، إذ تمثل الأمطار الغزيرة في تلك المناطق والسيول المتوقعة من المناطق المنحدرة من جبال البحر الأحمر خطرا على حياتهم خلال فترة ذروة موسم الأمطار التي قد تمتد من إلى منتصف سبتمبر المقبل».