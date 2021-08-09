محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل حول الحد الأدنى للأجور

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افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات ورشة العمل للتوعية حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور، بحضور الدكتور أيمن عثمان، القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، واللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى المحاسب أبوالفضل الشيخ مدير عام المديرية المالية، وحوالى 300 محاسب وموظف بإدارات الحسابات والاستحقاقات والشؤون المالية بمختلف المؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية.

ومن جانبه، أشاد محافظ أسوان بجهود وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط، وسعيها الدؤوب لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة رواتب العاملين بالدولة ليستفيد من ذلك أكثر من 5 ملايين موظف بالحكومة، لافتًا أنه بجانب زيادة رواتب الموظفين تضع الحكومة في أولوياتها بموازنة العام المالي الحالى الحفاظ على الاستقرار المعيشى المتوازن للمواطن البسيط، ولاسيما في ظل تداعيات جائحة كورونا.