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توزيع 21 جهازًا كهربائيًا على 17 عروس من الأسر الأكثر احتياجًا بأسوان (صور)

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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوزيع قسائم صرف 21 جهازًا كهربائيًا منزليًا ما بين ( ثلاجة – بوتاجاز – غسالة ) حديثة لـ 17 عروس من الأسر الأكثر احتياجاً والأيتام وغير القادرين، وهو الذي جاء تتويجاً لجهود مبادرة «الناس لبعضهم» التي أطلقها المحافظ في مارس 2020 مع الموجه الأولي لجائحه كورونا، وذلك بحضور أسر العرائس بجانب اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، والدكتور عز الصادق المنسق العام للمبادرة.

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة للعرائس بمناسبة قرب زفافهم السعيد خلال الفترة القادمة، مؤكداً على أن المبادرة تهدف لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً بالمحافظة وذلك في إطار تضافر الجهود الحكومية المبذولة والمجتمع المدني تماشياً مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أجل رسم البسمة والفرحة على وجوههم وخاصة للفتيات المقبلات على الزواج وغيرهن من الحالات المستهدفة.

وأوضح محافظ أسوان بأن مبادرة «الناس لبعضهم» حققت معدلات كبيرة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية في كافه المجالات الإجتماعية والمادية والطبية حيث كثفت جهودها لخدمه ذوي الإحتياجات الخاصة عن طريق توفير الأطراف الصناعية حتي يتمكن ذوي الهمم من الأندماج داخل المجتمع لينتفع بهم ويستفيد من طاقاتهم لبناء أنفسهم ومجتمعهم، لافتاً إلى أن المبادرة بالتعاون مع 43 جمعيه بقري ونجوع مراكز أسوان قامت بتوزيع 53 طن مواد غذائية مهداة من مؤسسه العربي للتنمية، بالإضافة إلى توفير ألبان للأطفال المبتسرين وحديثي الولادة.

المصرى اليوم

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