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أصدر نادي الزمالك بيانًا مساء اليوم، بعد ما نشر في العدد الخاص بمجلة النادي من محتوى أعتبر مسيئًا للأخرين ويؤكد على إحترامه وتقديره لكل من تمت الإشارة إليهم في هذا المحتوى ولكافة الأطراف في الساحة الرياضية.

وجاء نص البيان كالتالي:

بيان نادي الزمالك حول العدد الاخير من مجلة النادي

يؤكد نادي الزمالك التزامه الدائم وغير المشروط بقيم التسامح والروح الرياضية واحترام الغير.

وانه مهما بلغ التحفظ او الرفض لسياسات او أفعال بعض الأشخاص او الهئيات فانه يجب بقاء التعبير عن ذلك بالطرق التي تتفق وتلك المباديء الثابتة وتحفظ كرامة الجميع.. حتى يبقى النادي هو من يعلن ويطبق مبادئه السامية.

وفي هذا السياق يعرب النادي بغير مواربة وبكل وضوع الى رفضه التام لما نشر بمجلة النادي من محتوى أعتبر مسيئًا للأخرين ويكرر التأكيد على احترامه وتقديره لكل من تمت الإشارة إليهم في هذا المحتوى ولكافة الأطراف في الساحة الرياضية.

وعلي ذلك فقد صدرت تعليمات واضحة برفع هذا المحتوى من النسخة الالكترونية وكل المنصاب الرسمية للنادي وإيقاف توزيع النسخ الورقية.

كما سيتم منافشة الأكر واضافته الى جدول اعمال الاجتماع الدوري المقرر انعقاده اليوم للجنة المكلفة بإدارة النادي لتقرير ما يلزم.