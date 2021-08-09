"الصحة" تُحذر من الانسياق خلف الإشاعات والدعايات المضللة حول لقاحات كورونا

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أكدت مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في المملكة

أكدت الصحة على أهمية استقاء المعلومات الصحية من المصادر العلمية الموثوقة والرسمية، وحذرت من الانسياق خلف الإشاعات والدعايات المضللة والمعلومات الخاطئة حول لقاحات كورونا، والتي لا تستند على أي أساس علمي أو طبي، لافتةً إلى مأمونية وفعالية لقاحات كوررنا المعتمدة في المملكة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (796) حالة مؤكدة وتعافي (557) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10428) حالة، منها (1393) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (534312) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (515539) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8345) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).