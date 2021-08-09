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«نقل النواب»: القطار الكهربائي أدخلنا عالم النقل الحديث

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«نقل النواب»: القطار الكهربائي أدخلنا عالم النقل الحديث «نقل النواب»: القطار الكهربائي أدخلنا عالم النقل الحديث

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قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن ستكون واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عالم النقل الحديث بعد إنجاز المشروع القومى الكبير القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين مدينتى العين السخنة والعلمين.

ولفت النائب في بيان أصدره اليوم، إلى الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، فيما يتعلق باستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية ومستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط مدينتي العين السخنة والعلمين امتداداً إلى مرسى مطروح، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى.

وأشاد النائب بمتابعة الرئيس السيسى لمشروعات التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري، لرفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج، فضلاً عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل الذي سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة مؤكداً الأهمية القصوى لهذه المشروعات التي سيكون لها آثارها الايجابية على مشروعات التنمية الشاملة وتحدث طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

المصرى اليوم

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