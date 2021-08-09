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الفنان عمرو عبد العزيز: ظروفي الصحية غير مستقرة.. وخايف أمشي وحد شايل مني

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الفنان عمرو عبد العزيز: ظروفي الصحية غير مستقرة.. وخايف أمشي وحد شايل مني الفنان عمرو عبد العزيز: ظروفي الصحية غير مستقرة.. وخايف أمشي وحد شايل مني

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كشف الفنان عمرو عبدالعزيز، عن تعرضه لوعكة صحية شديدة، ورفض الإفصاح عن تفاصيلها، معربًا عن خوفه من الموت فجأة، خصوصًا بعدما رأى الكثير من الشباب الذين رحلوا بشكل مفاجئ في الفترة الأخيرة.

وكتب «عبدالعزيز» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الإثنين، قائلًا: «صباح الخير عليكم جميعا.. فضلًا وليس أمرًا، نظرًا لعدة أحداث تحدث وراء بعض، أولًا حالات الموت المفاجئ التي حصلت مؤخرًا (اللهم أجرنا جميعا من الموت الغفلة) لكثير من الشباب والكبار اللي ناموا ومصحيوش اللي أعرفهم واللي ماعرفهمش».

وتابع عمرو قائلاً: «ثانيا، حلم سيء جدا بحلمه بقالي فترة، بيتكرر بنفس تفاصيله على فترات متقطعة، وثالثًا لظروفي الصحية غير المستقرة من فترة، والتي لم ولن أتحدث عنها ولا يعلم عنها شيئًا سوى أهلي والمقربين جدًا جدًا مني».

وأضاف: «أرجو من الجميع اللي زعلانين مني سواء بقصد أو دون قصد، أن يسامحوني وما يزعلوش مني لو كنت أخطأت وأكيد أنا أخطأت، لأني بني آدم بشر مش ملاك، وخايف أمشي وحد شايل مني ولو حتة صغنونة كدة في قلبه، وتصبحوا على خير، بحبكوا كلكوا».

يذكر أنّ الفنان عمرو عبدالعزيز، يُشارك في مسرحية «أبوالعربي» للفنان هاني رمزي، وليلى عز العرب وداليا البحيرى ومحمد جمعة وحجاج عبدالعظيم وأحمد فتحى وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم

المصرى اليوم

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