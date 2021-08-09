أخبار عاجلة

"كورونا" يصيب أكثر من 9 آلاف مغربي في يوم واحد -
ابن حثلين" يعتمد مسابقة جديدة للإبل الساحلية في مهرجان الملك عبدالعزيز -
أخصائي ينصح مصابي كورونا بالحركة وممارسة تمارين التنفس العميقة أثناء العزل -
السعودية تباشر وضع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي -
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة -
"الطاقة الذرية" تحذر: إيران سرعت تخصيب اليورانيوم لنسبة قريبة من تصنيع سلاح نووي -
لمدة 4 سنوات.. "المالك" رئيسًا لنادي الحزم -
هل تصدق؟ .."طالبان" تتعهد بوقف إنتاج المخدرات في أفغانستان -
بعثة الاتحاد تصل إلى المغرب.. وسفير خادم الحرمين الشريفين و"السلمي" في استقبالهم -
"الأمن البيئي" يوقف 21 مخالفًا لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات رعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مخرجة «سابع جار» تروي موقف مؤثر عن دلال عبدالعزيز

Print

لاقتراحات اماكن الخروج

سردت، المخرجة يسري رمزي، موقفا مؤثرا للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز خلال تصوير مسلسل «سابع جار» لافتة إلى أن اللافنانة الراحلة :«تستحق أن نحكي عنها ما لم تحكه عن نفسها»

الفنانة دلال عبدالعزيز - صورة أرشيفية

كتبت هبة يسري رمزي عبر تدوينة بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «دلال عبدالعزيز تستحق أن نحكي عنها مالم تحكيه ابدا ولو كنت رأيت منه القليل بالصدفة».

وتابعت متطرقة إلى قصة مؤثرة للفنانة الراحلة: «في إحدى المرات كنا بتصور في الجديده لقيت حد بيكلمها كل شويه بيسأل عن المكان وجاي لقيتها بتقولي دي بنت بتتفرج عليه وعايزه تشوفني عشان مامتها اتوفت قريب ووحشاها، اتأثرت شويه بس كنا شغالين ومدام دلال طلبت شويه وقت لغاية ما البنت تيجي».

«تستحق أن نحكي عنها» ..مخرجة«سابع جار» تروي قصة مؤثرة عن دلال عبدالعزيز

وتابعت: وصلت بنت بسيطة محجبة شايله بيبي ميكملش ٣ شهور وجايلها من مكان بعيد جدا عشان بس تشوفها أول ما البنت شافت مدام دلال عيطت جدا وفضلت تحاول تمسك نفسها بس مقدرتش وانهارت في العياط ساعتها دلال خدتها في حضنها وفضلت تطبطب عليها والبنت تعتذر مكسوفه عشان ماتبقاش بتبشر بحاجه وحشه ودلال تقولها عيطي ولا يهمك وتدعيلها وقالتلها ما انا كمان ماما ..مش انا برده ماما البنت قالتلها انا عايزه اوريكي بنتي عشان ماما ملحقتش تشوفها خدتها ولاعبتها واتصورا مع بعض والبنت قالتلها أن ده احلي يوم في حياتها وشكرتها ومشيت ودلال كملت تصوير عادي بنفس روحها وكأنها بتعمل ده على طول.

وأضافت: البنت طلبت مني اصورهم وانا فضلت اتفرج واشوف اد ايه البنت البسيطه اللي جايه من مشوار طويل نزلت فرحانه ومبسوطه بحاجه بسيطه جدا دلال عبدالعزيز عملتها منغير ما تفكر ولا تتردد ده موقف كان ليا حظ اني أحضره وعمرى ما شوفتها حكته لحد أو في برنامج أو اتكلمت في الموقف لما خلص....يمكن مكانتش عايزه تحكي على وهبه ربنا لها في حب الناس وقدرتها على أسعادهم لكن هي دلوقتي تستحق الناس تعرف بجد هي اد ايه انسان نادر وبالذات أنها احتفظت بأنسانيتها وبأمومتها في حرب الفن والظهور والنرجسيه اللي بتصيب الفنان مهما كان قوي وثابت لكن الأضواء ليها مفعول سحري بيغير الناس إلا دلال عبدالعزيز.

ورحلت الفنانة، دلال عبدالعزيز، عن عالمنا، صباح السبت الموافق السابع من أغسطس 2021، عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع مضاعفات وشيعت الجنازة أمس، بحضور عدد من نجوم الفن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شرطة الجوف: ضبط 3 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

شرطة الجوف: ضبط 3 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

«جيرمى» يتغنى بـ«صلاح».. ويشيد بالكرة المصرية

«جيرمى» يتغنى بـ«صلاح».. ويشيد بالكرة المصرية

حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور)

حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور)

قنوات ART ناعية فيصل ندا: إبداعه علامة بارزة في الفن المصري والعربي

قنوات ART ناعية فيصل ندا: إبداعه علامة بارزة في الفن المصري والعربي