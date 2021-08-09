إثيوبيا مُقبلة على المزيد من الاضطرابات بعد رفض «المبادرة السودانية» (تقرير)

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«السودان يسحب سفيره من أديس أبابا للتشاور.. الحكومة الإثيوبية تحشد آلاف المواطنين لدعم قوات الدفاع.. وزير الخارجية الإثيوبي يدعو المواطنين للاتحاد للدفاع عن بلادهم ضد جبهة تحرير تيجراي».. عناوين مهمة شهدتها الساحة السياسية الإثيوبية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، والتي تؤشر بشكل واضح إلى أن اثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقي بأكملها مقبلة على تطورات ساخنه جدًا، كما تشير إلى أن رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد مستمر في سياساته التي أدخلت إثيوبيا في حرب أهلية من غير الواضح حتي الآن كيف ستكون نهايتها خاصة بعد رفض الحكومة الإثيوبية للمبادرة السودانية للوساطة بين جبهة تحرير تيجراي وحكومة آبي أحمد.

توتر العلاقات السودانية الإثيوبية



السودان بحكم رئاسته للدورة الحالية لمنظمة «الإيجاد» طرح مبادرة للوساطة بين الحكومة الاثيوبية وجبهة تحرير تيجراي وهي المبادرة التي كانت تحظي بدعم أمريكي، إلا أن الحكومة الاثيوبية أعلنت رفضها لهذه المبادرة تحت ذريعة أن السودان وسيط غير محايد وأنه يحتل أراضي إثيوبية.

وأمام هذا الموقف الإثيوبي، أعلنت الخارجية السودانية سحب سفير الخرطوم لدي أديس أبابا للتشاور، حيث قالت الخارجية السودانية في بيان إنها «رصدت والتصريحات التي صدرت مؤخرا عن مسؤولين اثيوبيين كبار برفض مساعدة السودان في انهاء النزاع الدموي المحتدم في اقليم تيجراي بدواعي عدم حياده واحتلاله لأراضي إثيوبية«.

وأضافت: «إننا ازاء هذه التصريحات الغريبة نقول: إن الايحاء بلعب السودان دورا في النزاع وادعاء الاحتلال هو استمرار لما درجت عليه اثيوبيا من تجاوز الحقائق في علاقتها بالسودان، وترويج مزاعم لا تملك لها سندا، ولا تقوم إلا على اطماع دوائر في الحكومة الأثيوبية لا تتورع عن الفعل الضار لتحقيقها«، مؤكدة أن «اهتمام السودان بحل نزاع إقليم تيجراي هو جزء من التزامه بالسلام والاستقرار الإقليمي، وتعبير عن حرصه على استقرار الأوضاع في إثيوبيا، وللتضامن فيما تواجهه من تحديات».

وتابعت: «مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في إطار رئاسته للايجاد تهدف إلى تشجيع الأطراف الإثيوبية على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في عملية حوار سياسي شامل للحفاظ على وحدة واستقرار إثيوبيا»، مشيرة إلى أنه «يظل تواصل البلدين الاساس لتخطى ما يطرأ من تعقيدات، كما هو اساس لترقية العلاقات بينهما، ولم تتوقف جهود السودان بحكم مسؤوليته وسيواصل الدفع باتجاه إيجاد حل للنزاع في إثيوبيا».

وتابعت الخارجية السودانية «إن التحلى بالمسؤولية واستبشاع المعاناة الإنسانية الكبيرة في إقليم تيجراي يسوغان للسودان ولكل قادر على الفعل الايجابي أن يبذل ما في الوسع من مساعدة، ناهيك عن رئاسة السودان للايجاد وواجباته المستحقة، وعن كونه جارا يتعدى إليه الكثير من آثار النزاع سيما اللاجئين، وستحسن إثيوبيا موقفا إن هي نظرت فيما يمكن أن يقوم به السودان على اساس من قدرته على توفير الحل المطلوب، عوض أن ترفض جملة أي سعي منه، خاصة وإن الأطراف الاقليمية والدولية جميعها مهتمة بطي النزاع في إقليم تيجراي«.

ويقول السفير عبدالحليم عبدالمحمود سفير السودان السابق في مصر لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إنه «ظل أمر تعزيز وترقية العلاقات مع دول الجوار مبدأ وركيزة اساسية من ركائز سياسة السودان الخارجية، وفى الوقت الذي ظل السودان يوفى باستحقاقات هذه العلاقة مع الجارة اثيوبيا في السراء والضراء فان السودان يامل ان تبادله ذات الاهتمام عن طريق احترام سيادة السودان واراضيه والقيام بالواجبات ذات الصلة بجعل نهر النيل الازرق الذي يربط بين البلدين ساحة للتعاون وليس الصراع حيث اثبت اداء اثيوبيا إبتعادها عن ذلك وتعنتها في المفاوضات الممتدة لسد النهضة«.

وأضاف: «وفى الوقت الذي تجاوب فيه السودان مع اثيوبيا في انهماكاته الداخلية فان اثيوبيا تشيح بوجهها عن جهوده لمساعدة اثيوبيا في ازماتها التي تنعكس سلبا على امن واستقرا ر وسلامة السودان واذا كان الراى العام الاقليمي والدولي قد استقر على وجوب حل مشكلة التيجراي والقوميات الاخرى المتضررة فإن رفض الحكومة لعون الآخرين مهدد لمستقبل الدولة الاثيوبية خاصة في ظل عدم ثقة العديد من الفعاليات الاثيوبية بقدرة الحكومة على القيام بالمطلوب«، مؤكدًا أن»إثيوبيا ترفض جهود الايجاد ولاتحفل بالاتحاد الافريقى الذي تستضيف مقره علما بان مايحدث باثيوبيا له انعكاسات سالبة وخطيرة على منطقة القرن الافريقى والقارة الافريقية جمعاء«.

مؤشرات إلى عمل عسكري جديد في إقليم تيجيراي

شهدت الساعات الماضية ادلاء عدد من المسؤولين الاثيوبيين لتصريحات تؤشر لنية واضحة من جانب حكومة ابي أحمد بالقيام بتدخل عسكري جديد في اقليم تيجراي حيث قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونين يجب على الإثيوبيين أن يتحدوا للدفاع عن بلادهم ووقف عمليات نهب وقتل المدنيين في إقليمي أمهرا وعفر من قبل جبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الاثيوبي أثناء ترؤسه وفدًا زائرًا إلى ديبري زيبيت، مديرية ميقات، الذي ضم مسؤولين اثيوبيين حكوميين فيدراليين وإقليميين رفيعي المستوى بمن فيهم رئيس مكتب حزب الازدهار، بنالف أندواليم.

وأجرى الوفد زيارة لوحدات قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الخاصة الامهرية وشباب فانو الذين يدافعون عن الإقليم من الأعمال التخريبية للجماعة الإرهابية «جبهة تحرير تيجراي».

كما أعرب الوفد الزائر عن تقديره للإعداد والتحفيز والمبادرة من قبل الناس في الإقليم للدفاع عن أنفسهم جنبًا إلى جنب مع قوات الدفاع الوطني والقوات الخاصة ضد الأعمال غير المسؤولة لجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وشدد وزير الخارجية الاثيوبي على أن الشعب الاثيوبي يجب أن يوجه ضربة موجعة للجماعة الإرهابية وشل قدرتها بحيث لا تستطيع الإضرار بوحدة الإثيوبيين ورفاهية بلدهم.

وفي إطار عملية الحشد التي تقوم بها الحكومة الاثيوبية ضد جبهة تحرير تيجراي بثت وكالة الانباء الاثيوبية الرسمية خبرا ذكرت بها ان سكان مدينة أديس أبابا وضواحيها حثوا المجتمع الدولي لوقف دعم تمويل جبهة تحرير تيجراي والتي تقوم بتخريب حياة ملايين المواطنين في تيجراي وغيرها من أجزاء أثيوبيا.

وتهدف المظاهرة التي قام بها مواطنو أديس أبابا والمناطق المحيطة بها، لتقديم الدعم لقوات الدفاع الأثيوبية والإحتجاح ضد الجماعة الإرهابية.

وتجمع المتظاهرون في ساحة مسكال في العاصمة اديس ابابا، مطالبين المجتمع الدولي لوقف دعم جبهة تحرير تيجراي من خلال تجاهل الأعمال الفظيعة التي تقوم بها ضد الشعب الأثيوبي.

وتظاهر المشاركون تحت شعار «إحتجاجي من أجل إنقاذ أثيوبيا»، معبرين عن دعمهم الكامل لقوات الدفاع الأثيوبية في حملتها لإنهاء الأعمال الفظيعة التي ترتكب من قبل الجبهة- بحسب الخبر الذي بثته الوكالة الاثيوبية .

ودعا المسؤولون الذين حضروا المظاهرة المجتمع الدولي إلى إحترام رغبة أكثر من 100 مليون مواطن أثيوبي.

وحثوا المجتمع الدولي كذلك، لوقف دعم الجبهة لتسهيل إستمرار المساعدات الإنسانية الجارية للحفاظ على حياة ملايين المواطنين في تقراي وغيرها من أجزاء أثيوبيا.

وفي قراءة سريعة لتصريحات الوزير الإثيوبي وعملية الحشد التي قامت بها الحكومة الإثيوبية لآلاف المواطنين للتظاهر ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، يتضح بشكل واضح أن إثيوبيا مقبلة على مزيد من الاضطرابات في الفترة القليلة المقبلة.