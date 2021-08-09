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«سياحة النواب» : عودة الطيران الروسي ادخل الفرحة على جميع العاملين في القطاع

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«سياحة النواب» : عودة الطيران الروسي ادخل الفرحة على جميع العاملين في القطاع «سياحة النواب» : عودة الطيران الروسي ادخل الفرحة على جميع العاملين في القطاع

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قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن عودة السياحة الروسية لمقصدها الأول ووصول أول رحلة سياحية من لمطار الغردقة صباح اليوم إنجاز كبير يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى وترجمة حقيقية لجهود الدولة المصرية، واشارت في تصريحات لها اليوم الاثنين إلى ان مطار الغردقة استقبل صباح اليوم أولى الرحلات للشركة الوطنية مصر للطيران والتى تقل 300 راكب روسى قادمة من موسكو بعد استئناف حركة الطيران من روسيا للمدن السياحية المصرية ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ .

و اضافت أن عودة السياحة الروسية أدخلت الفرحة على جميع العاملين بقطاع السياحة، باعتبار السياحة الروسية قوة أساسية في حجم السياحة المصرية، لافتة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لاستعادة حركة السياحة .

و تابعت «على» أن قطاع السياحة المصرى يواصل انتعاشه ويتجاوز تداعيات كورونا والمطارات المصرية تشهد انفراجة سياحية بعد عودة الأفواج السياحية الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة والتي سوف يكون لها مردود إيجابى قوى على الاقتصاد المصرى .

وأشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب بالتعاون الكبير بين الجانبين وتقديم كافة التسهيلات لاستقبال السياح الروس، مما انعكس بالفرحة على المواطنين الروس بعودة الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ، مضيفة أنه تم استقبال الفوج السياحى الروسي بالورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية، حيث أشاد السياح الروس بحفاوة الاستقبال وكذلك الإجراءات الأمنية والاحترازية لمكافحة كورونا وأعربوا عن سعادتهم بعودتهم مرة أخرى إلى المنتجعات السياحية المصرية.

المصرى اليوم

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