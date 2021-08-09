انتهاء أزمة بلقيس مع «الموسيقيين».. وحفلها في موعده بدار الأوبرا

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انتهت أزمة المطربة اليمنية بلقيس مع نقابة المهن الموسيقية، وأكد مصدر مسؤول بدار الأوبرا المصرية، الوصول إلى حلول للخلاف القائم بين بلقيس والنقابة.

وأكد المصدر أن حفل المطربة بلقيس، بدار الأوبرا المصرية، سيقام على خشبة مسرح النافورة، الخميس، 12 أغسطس، بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه، ومن المقرر أن تبدأ البروفات غدًا الثلاثاء، ومن المقرر أن تقدم بلقيس برنامج غنائي يتضمن نخبة من أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفنى.

وكانت بلقيس طرحت مؤخرًا كليب «ممكن» الذي نجح في تصدر منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت تريند يوتيوب لفترة طويلة، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى70 مليوناً خلال أسبوعين فقط.

اتفاصيل اكتر.. الموضوع مادي .. تفاصيل أزمة منع بلقيس من الغناء بمصر. . ومحاولات للحل

وهي الأغنية التي قدمتها في شكل ديو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل وأخرجها دان حداد ومن ألحان سيف نبيل وكلمات سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ .