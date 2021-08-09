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نائب : تصريحات السفير المصري بروسيا إعلان نهائي عن عودة السياحة

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نائب : تصريحات السفير المصري بروسيا إعلان نهائي عن عودة السياحة نائب : تصريحات السفير المصري بروسيا إعلان نهائي عن عودة السياحة

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قال النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، إن تصريحات السفير إيهاب نصر سفير لدى موسكو، التي أكد فيها أن مدينتى الغردقة وشرم الشيخ ستستقبلان 5 رحلات جوية من أسبوعيا، بجانب تسيير 10 رحلات من شركة مصر للطيران إلى روسيا، وهو ما يعنى 20 رحلة مباشرة بين شرم الشيخ والغردقة وموسكو في الأسبوع الواحد بداية من اليوم، هو إعلان نهائي لعودة السياحة الروسية لمصر.

وقال «المير»، في بيان أصدره اليوم، إن تأكيد السفير المصرى بموسكو بأن الحجوزات الروسية إلى مصر كاملة العدد وأن الأمن الروسي أشاد بالإجراءات الاحترازية داخل المطارات بعد زيارته الأخيرة وأن الشركة الروسية ستسير الرحلة بسعة 550 راكبا، وكل الرحلات مباعة بالكامل بما يصل إلى 9000 سائح روسى، مطمئنا بشأن عودة السياحة المصرية لسابق عهدها.

وأشاد النائب بما اعتبره نجاحا لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى في تطبيق التعليمات والإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة داخل جميع المناطق السياحية والأثرية والمطارات المصرية، وتقديم جميع التيسيرات لاستقبال السياح من مختلف دول العالم.

المصرى اليوم

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