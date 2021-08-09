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فاركو يتعاقد مع صفقة أفريقية سوبر

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فاركو يتعاقد مع صفقة أفريقية سوبر فاركو يتعاقد مع صفقة أفريقية سوبر

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نجح مسؤولو نادي فاركو الصاعد حديثًا، للدوري الممتاز في التعاقد مع النيجيري كينجسلاي سوكاري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى مسؤولو نادي فاركو، اتفاقهم مع المهاجم النيجيري، على كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه للفريق لمدة ثلاثة سنوات مقبلة بداية من الموسم المقبل.

وجاء تعاقد فاركو، مع اللاعب النيجيري بناء على طلب مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق، لرغبته في تدعيم خط الهجوم بلاعبين مميزين، حتى يستطيع النادي الظهور بمستوى مميز في الموسم الأول له بمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات فريق نادي فاركو خلال الأيام المقبلة استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

يذكر أن سوكاري، ظهر بمستوى مميز مع فريق الصفاقسي التونسي في الموسم المنقضي، حيث نجح في إحراز 12 هدفًا خلال مشاركاته المحلية والأفريقية مع الفريق التونسي.

المصرى اليوم

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