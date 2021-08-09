محمد شعبان يتأهل لمستر أولمبيا 2021

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نجح البطل المصري محمد شعبان نجم فريق KO Squad في كمال الأجسام للمحترفين في التأهل للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا 2021 في فئة الوزن المفتوح، التي تقام فعاليتها في شهر أكتوبر المقبل في مدينة أورلاندو بولاية فلويدا الأمريكية، ليلحق شعبان بالبطل المصري العالمي بيج رامي حامل لقب مستر أولمبيا في نسختها الأخيرة والذي سيشارك أيضًا في البطولة هذا العام.

وجاء تأهل نجم KO Squad لمستر أولمبيا بالنقاط بعدما وصل إلى أقصى عدد ممكن أن يحصل عليه لاعب للمشاركة في مستر اولمبيا بالنقاط، حيث يتأهل اللاعبون وفقاً للائحة التي تنص على إمكانية التأهل مباشرة حال الفوز بالمركز الأول في بطولات المحترفين او من خلال جمع أكبر عدد من النقاط.

وتعد هذه هي المشاركة الثانية لمحمد شعبان الذي سبق له المشاركة في مستر أولمبيا نسخة عام 2019، بعدما تأهل مباشرة عقب تتويجه بالمركز الأول في بطولة مستر بيج للمحترفين التي تقام سنوياً بالبرتغال، وحالت ظروف الإجراءات الإحترازية بسبب فيروس كورونا في مشاركة شعبان هذا العام في البطولة.

وهنأ اسلام قرطام مؤسس فريق KO Squad محمد شعبان على نجاحه في التأهل لمستر أولمبيا 2021 وطالبه ببذل مزيد من الجهد للظهور بمستوى مميز، خاصة بعد الإنجاز الذي حققه بيج رامي البطل المصري العالمي عندما توج باللقب لأول مرة في تاريخ مصر وأفريقيا منذ انطلاق البطولة في 18 سبتمبر عام 1965 بأكاديمية بروكلين للموسيقى، في مدينة نيويورك. محمد شعبان شارك هذا العام في 4 بطولات ونجح خلالها في حصد مجموع النقاط الذي أهله لمستر أولمبيا، حيث جاءت نتائجه على النحو التالي المركز الثاني في بطولة كاليفورنيا برو، والمركز الثاني في بطولة ياماموتو بورتريكو برو، والمركز الرابع في بطولة شيكاغو برو، والمركز الخامس في بطولة تامبا برو.