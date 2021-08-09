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"كورونا" يصيب أكثر من 9 آلاف مغربي في يوم واحد
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:41 مساءً
ابن حثلين" يعتمد مسابقة جديدة للإبل الساحلية في مهرجان الملك عبدالعزيز
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:41 مساءً
أخصائي ينصح مصابي كورونا بالحركة وممارسة تمارين التنفس العميقة أثناء العزل
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:41 مساءً
السعودية تباشر وضع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:41 مساءً
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:41 مساءً
"الطاقة الذرية" تحذر: إيران سرعت تخصيب اليورانيوم لنسبة قريبة من تصنيع سلاح نووي
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:41 مساءً
لمدة 4 سنوات.. "المالك" رئيسًا لنادي الحزم
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:41 مساءً
هل تصدق؟ .."طالبان" تتعهد بوقف إنتاج المخدرات في أفغانستان
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:41 مساءً
بعثة الاتحاد تصل إلى المغرب.. وسفير خادم الحرمين الشريفين و"السلمي" في استقبالهم
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:41 مساءً
"الأمن البيئي" يوقف 21 مخالفًا لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات رعي
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:41 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
رجال الإطفاء يواصلون جهودهم للتصدي للحرائق في إيفيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 09 أغسطس 2021 02:49 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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