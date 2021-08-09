سقوط «أخطر أنثى» في عالم الجريمة المنظمة.. «ضئيلة المافيا» في قبضة العدالة

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عرفت ماريا لتشاردى بأنها أخطر أنثى في عالم الجريمة المنظمة والمافيا الإيطالية والعالمية، ورغم أنها اشتهرت باسم «بيكوليتا» أي «الأصغر حجما» وهى صفة تنم عن قوامها الدقيق وبنائها الجسدى الضئيل، إلا أنها معروفة بين القتلة والمهربين والسفاحين بأنها «الأخطر» عقلا وتدبيرا.

ولكن السلطات الإيطالية اعتقلت رئيسة المافيا ماريا ليتشاردى في روما عندما كانت تحاول السفر جوا إلى إسبانيا لزيارة ابنتها، وسط تحذيرات متكررة من المسؤولين وخبراء المافيا من قيام العصابة بتوسيع نشاطها في قارة أوروبا من خلال شراء شركات السياحة المفلسة، والسيطرة على جزر إسبانية لجلب المخدرات من أمريكا اللاتينية.

وتم وضع القيود في يد ماريا البالغة من العمر 70 عاما في مطار تشامبينو، بينما كانت تحاول السفر إلى مدينة مالاجا في جنوب إسبانيا، حيث تواجه اتهامات بالابتزاز والتربح بالأموال الحرام والتلاعب في المزادات.

وقضت زعيمة المافيا «القوية» ثمانية أعوام في السجن قبل إطلاق سراحها في 2009، وكانت عضوًا بارزًا في عائلة سيئة السمعة معروفة باسم كامورا. وتعد «كامورا» واحدة من عائلات المافيا الإيطالية الأشهر في الثقافة العالمية، وتعتبر ظاهرة ذات بعد إجرامى، نشأت في المدينة على خلاف المافيا الصقلية، المنحدرة من وسط قروى.

وهي صنف من المافيات عرفت بداياتها بنابولى بإيطاليا في مطلع القرن التاسع عشر ويعتقد أن جذورها تمتد إلى أقدم من ذلك التاريخ.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية من بينها صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية تفاصيل كاملة حول زعيمة العصابة، قائلة إنها كانت تأمل في زيارة ابنتها وإنجاز بعض المهام الإجرامية، ولكن الشرطة العسكرية اعتقلتها عندما كانت تقف في طابور الدخول بالمطار، وسارت مع الضباط في هدوء.

وقال المحققون إن ماريا هي رئيسة زمرة ليتشاردى التي تأسست على يد أخيها جينارو أكا «لاشيميا» أي القرد، عام 1994، والتي كانت أكثر نشاطها في حي سيكوندليانو بنابولى التي يعتقد أنها بوابة رئيسية لتجارة المخدرات، محذرين أن عصابات المافيا بالبلاد ظلت تتطلع إلى توسيع نشاطها في إسبانيا.

وفى هذا الصدد، قال الجنرال جوسيبى جويرنالى مدير مكافحة المافيا الإيطالية حتى عام 2020، إن نفوذ عصابات المافيا الإيطالية كان مسيطرا وله اليد العليا خاصة في الجزر الباليرية الإسبانية. في حين أن عصابة «كامورا» لها حضور معروف في هذه الجزر والتى تشمل إبيزا ومايوركا، وذلك لموقعها الجغرافى والاستراتيجى والذي يجعلها ميناء لجلب المخدرات من أمريكا الجنوبية.

وحذر المدعى العام باليرمو فرانشيكو لو فوا من قيام عصابات المافيا باستغلال وباء كورونا لشراء الشركات المفلسة في قطاع السياحة عبر القارة الأوروبية خاصة على الساحل الإسباني أو في فرنسا.

يذكر أن الشرطة الإسبانية والإيطالية اعتقلت الأسبوع الماضى زعيم أخطر عصابة مافيا في العالم والمعروفة باسم «ندرانجيتا»، وقالت الشرطة الإيطالية إن الرجل الذي تم اعتقاله يدعى دومينيكو بافيجليانيتى ويبلغ من العمر 60 عامًا.