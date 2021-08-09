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«بتحب .. أيوة».. شاب مصري ينجح في إعادة طفل سعودي مفقود لأسرته ()

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«بتحب مصر.. أيوة».. شاب مصري ينجح في إعادة طفل سعودي مفقود لأسرته (فيديو) «بتحب .. أيوة».. شاب مصري ينجح في إعادة طفل سعودي مفقود لأسرته ()

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشاب مصري يدعى مصطفى فوزي، تمكن من إعادة طفل سعودي تائه بمنطقة المهندسين، لأسرته في خلال ست ساعات من لقائهما، خلال الأيام القليلة الماضية.

القصة بدأت حين نشر «فوزي» فيديو على موقع تيك توك، للاسغاثة، حيث عثر على طفل سعودي الجنسية يدعى على، ويرغب في توصيله بأهله في أقرب وقت.

قال الشاب المصري خلال الفيديو: «يا جماعة أنا محطوط في موقف ومش عارف اتصرف إزاي إلحقوني، أنا معايا طفل سعودي تايه من أهله، ماشي في المهندسين وأنا مش عارف أتصرف إزاي».

ثم سأل الطفل كيف فقد طريقه، فأجاب: «كنا قاعدين بمقهى صغير، طلعت أجيب شيء من الكشك وبعدين رجعت ضيعت المكان، ما أدري وين أهلي».

بعد ذلك وجه «فوزي» رسالة للطفل قائلًا: «طيب متقلقش، يا رب والدك يعرف يوصلي عن طريق الفيديو ده».

الفيديو حصل على مشاركة واسعة من قبل مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلهم ينجحون في إيصال الفيديو لوالد الطفل، في غضون ستة ساعات، كان الطفل السعودي خلالهم في ضيافة الشاب المصري بمنزله.

ظهر مصطفى فوزي في فيديو آخر بصحبة الطفل بعد تواصله مع والده وقال: «أبوك جاي في الطريق، مبسوط؟، بتحب ؟»، فأجاب الطفل بالموافقة «أيوة».

المصرى اليوم

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