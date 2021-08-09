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انطلاق الاختبارات التحريرية لمسابقة الوظائف الإشرافية بأسوان

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بدأت مديرية التربية والتعليم بأسوان اليوم اجراء الانتخابات التحريرية لأكثر من ٧٠٠ متقدم لشغل الوظائف الإشرافية للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمدرسة التجارة المتقدمة خمس سنوات.

وقام خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يرافقه نبيل جعفر وكيل المديرية وعدد من قيادات المديرية بالاشراف على عقد الاختبارات ومتابعة سير الامتحانات على مدى المراحل الثلاثة.

بدأ الاختبار لوظائف التوجيه (موجه عام -موجه أول- موجه) والذين بلغ عددهم ١٦٥ موجهاً، ثم المرحلة الثانية لمديرى المدارس والذين بلغ عددهم ٢٣٥، ثم المرحلة الأخيرة لوكيلى المدارس والذين بلغ عددهم ٢٦٥ .

المصرى اليوم

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