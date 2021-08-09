بعد توقف لأكثر من عام ونصف.. محافظ بني سويف يستأنف عقد «اللقاء المفتوح»

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استأنف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عقد اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين، بعد توقف استمر أكثرمن عام ونصف العام، بسبب جائحة كورونا، حيث حضر اللقاء، الذي عُقدَ اليوم الاثنين، مها حميدة، مدير عام خدمة المواطنين بالديوان العام، المهندس عامر عبدالحكيم، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس طارق جمال، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أشرف جابر، مسؤول المتابعة بإدارة خدمة المواطنين.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ شكوى تقدم بها أهالي قرية بني سليمان الشرقية مركز بني سويف بشأن عدم البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية،على الرغم من موافقة الجهات المختصة وتوافر الاعتماد المالي والمساحة المطلوبة لإقامة محطة رفع خاصة بالمشروع، بسبب عدم موافقة جهاز المدينة على ربط المشروع على محطة معالجة بني سويف الجديدة باعتبارها ملك لهيئة المجتمعات العمرانية.

أوضح نائب رئيس الجهاز، أنه قد تم التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب وجهاز المدينة وتم الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على ربط محطة الرفع المقرر إنشاؤها على مساحة 900 متر ضمن مشروع الصرف الصحي ببني سليمان على محطة معالجة بني سويف الجديدة، والذي سيخدم بجانب بني سليمان قرية سنورأيضاً، مشيرا إلى أن سيتم العمل في تنفيذ المشروع بداية من شهر سبتمبر المقبل، بعد قيام الهيئة بدفع الاعتماد المستحق لصالح جهاز المدينة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال سنة من بدء الأعمال.