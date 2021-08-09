أخبار عاجلة

"كورونا" يصيب أكثر من 9 آلاف مغربي في يوم واحد -
ابن حثلين" يعتمد مسابقة جديدة للإبل الساحلية في مهرجان الملك عبدالعزيز -
أخصائي ينصح مصابي كورونا بالحركة وممارسة تمارين التنفس العميقة أثناء العزل -
السعودية تباشر وضع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي -
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة -
"الطاقة الذرية" تحذر: إيران سرعت تخصيب اليورانيوم لنسبة قريبة من تصنيع سلاح نووي -
لمدة 4 سنوات.. "المالك" رئيسًا لنادي الحزم -
هل تصدق؟ .."طالبان" تتعهد بوقف إنتاج المخدرات في أفغانستان -
بعثة الاتحاد تصل إلى المغرب.. وسفير خادم الحرمين الشريفين و"السلمي" في استقبالهم -
"الأمن البيئي" يوقف 21 مخالفًا لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات رعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

دوائر جديدة للقضاء الإداري بمجلس الدولة

Print
دوائر جديدة للقضاء الإداري بمجلس الدولة دوائر جديدة للقضاء الإداري بمجلس الدولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر رئيس مجلس الدولة قرارًا بإنشاء دوائر جديدة بمحكمة القضاء الادارى، بالقاهرة مقرها مبنى الديوان العام بالجيزة، وتختص بنظر المنازعات الادارية المتعلقة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة، ومصاريف الانتقال الخاصة بالمرضي، من العاملين الذين تدخل منازعتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري .

كما تختص تلك الدوائر – وفقا للقرار- بنظر المنازعات الخاصة بالبدلات الوظيفية وكافة المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ الملغي، الطعون على القرارت الصادرة في توفيق المنازعات التي تدخل في اختصاص هذه الدائرة.

ونشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم ٩ أغسطس عام ٢٠٢١ كافة تفاصيل القرار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ السويس يهنئ الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة

محافظ السويس يهنئ الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة

مستشار الأمن القومي الأمريكي: طالبان أبلغت أمريكا إنها ستوفر ممرا آمنا للمطار

مستشار الأمن القومي الأمريكي: طالبان أبلغت أمريكا إنها ستوفر ممرا آمنا للمطار

محافظ الإسكندرية:226 طلب للحصول على ترخيص «جمعيتي» في جميع أحياء المحافظة

محافظ الإسكندرية:226 طلب للحصول على ترخيص «جمعيتي» في جميع أحياء المحافظة

الفنانة مروة عيد: نجاح الحياة الزوجية مرتبط بعدم تدخل الأهل

الفنانة مروة عيد: نجاح الحياة الزوجية مرتبط بعدم تدخل الأهل