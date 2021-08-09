دوائر جديدة للقضاء الإداري بمجلس الدولة

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أصدر رئيس مجلس الدولة قرارًا بإنشاء دوائر جديدة بمحكمة القضاء الادارى، بالقاهرة مقرها مبنى الديوان العام بالجيزة، وتختص بنظر المنازعات الادارية المتعلقة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة، ومصاريف الانتقال الخاصة بالمرضي، من العاملين الذين تدخل منازعتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري .

كما تختص تلك الدوائر – وفقا للقرار- بنظر المنازعات الخاصة بالبدلات الوظيفية وكافة المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ الملغي، الطعون على القرارت الصادرة في توفيق المنازعات التي تدخل في اختصاص هذه الدائرة.

ونشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم ٩ أغسطس عام ٢٠٢١ كافة تفاصيل القرار.