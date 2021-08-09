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يتابع نشاط صندوق تكريم الشهداء والمزايا التي يقدمها لصالح المستحقين

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السيسي يتابع نشاط صندوق تكريم الشهداء والمزايا التي يقدمها لصالح المستحقين يتابع نشاط صندوق تكريم الشهداء والمزايا التي يقدمها لصالح المستحقين

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اجتمع الرئيس عبدالفتاح الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض نشاط وعمل صندوق تكريم الشهداء خلال الفترة الماضية، والمزايا والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين، بالتنسيق مع جميع جهات الدولة في هذا الشأن، خاصةً ما يتعلق بتسليم بطاقات التكريم للمستفيدين من القانون رقم 16 لسنة 2018، خلال شهر أكتوبر 2021، فضلاً عن التنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية بشأن الأنشطة المختلفة والمبادرات التي يمكن توجيهها لصالح المستفيدين من الصندوق.

ووجه الرئيس بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف التعويض المادي المستحق للمستفيدين من أعمال الصندوق وفقاً لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، على دفعة واحدة خلال شهر سبتمبر 2021، مشددًا على الالتزام بسرعة صرف كل التعويضات لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وكذلك استمرار العمل على تطوير برامج الصندوق وحوكمة آلياته المالية وتنمية موارده لصالح أسر الشهداء والمصابين.

المصرى اليوم

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