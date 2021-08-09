مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسوان

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لقيت سيدة مصرعها ، وأصيب 7 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص علي طريق أسوان ـ القاهرة الصحراوي الغربي أمام قرية بنبان.

تم نقل الجثة لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، والمصابين لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن وفاة سميرة عبدالقادر أبوالحجاج، 55 سنة، ونقلت لمشرحة أسوان العمومية، كما أصيب كل من: محمود أحمد يوسف، 46 سنة ، ومصطفى محمود احمد، 12 سنة، ومحمد حسن مرغنى، 57 سنة ومحمد شحات عبد الحميد 30 سنة، باشتباه كسر بالذراع اليسرى وجروح متفرقة بالجسم، ومصطفى هنداوي أحمد، 23 سنة، وعبده عبدالقادر عبدالباقي، 50 سنة، وعبده محمد عبدالله، 65 سنة، باشتباه كسر بالفقرات. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.