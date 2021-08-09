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مقتل شاب وإصابة 2 في مشاجرة بالأسلحة النارية بالأقصر 

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مقتل شاب وإصابة 2 في مشاجرة بالأسلحة النارية بالأقصر  مقتل شاب وإصابة 2 في مشاجرة بالأسلحة النارية بالأقصر 

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قتل شاب، وأصيب 2 آخرين، الإثنين، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بقرية الضبعية التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العقيد محمد عثمان، مأمور مركز القرنة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من أهالي قرية الضبعية ينتمون لعائلة واحدة عقب تجدد الاشتباكات بينهم بعدما تراشقوا بالألفاظ منذ أيام، ثم تجددت الخلافات مرة أخرى والتى تطورت باستخدام الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، نتج عنه مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين.

تم نقل المصابين لمستشفى أرمنت التخصصي وهم: «على.ح.م»، 61 عامًا، بطلق خرطوش في منطقتي البطن والصدر بالجسم، ونجله «الطيب.ع.ح»، 18عامًأ بكسور في الساعد الأيسر والترقوة والرسخ الأيمن في الجسم، كما لقي «حسن.ع.ح»، 27 عامًا مصرعه بعد إصابته بطلق نارى.

وانتقلت قوات الأمن وفرضت كردونًا أمنيًا، وفضت المشاجرة بين الطرفين، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط الجناة والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

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