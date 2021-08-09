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التشكيل المتوقع للاهلى أمام الاسماعيلى فى الجولة 29 للدورى الممتاز

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التشكيل المتوقع للاهلى أمام الاسماعيلى فى الجولة 29 للدورى الممتاز التشكيل المتوقع للاهلى أمام الاسماعيلى فى الجولة 29 للدورى الممتاز

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يستعد الفريق الأول بالأهلي لخوض مباراة صعبة أمام الإسماعيلي الأربعاء المقبل في الساعة التاسعة مساء حيثو تأتي المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز الذي يتصدره الأهلي برصيد 64 نقطة.

ونجح لاعبي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني سهولة فى الفوز على فريق سيراميكا كليوباترابرباعية ليحافظ على صدارة الدورى الممتاز ويحرم من الفرحة بالصدارة بعد فوزه الأخير على غزل المحلة بثلاثية .

وينتظر أن يخوض الأهلى مباراة الاسماعيلى بتشكيل مكون من محمد الشناوي، فى حراسة المرمى وفى خط الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول. وفى وسط الملعب الدفاعي: أليو ديانج – عمرو السولية وحسين الشحات – محمد مجدي أفشة – محمود عبد المنعم كهربا وفى خط الهجوم: محمد شريف.

ويدخل الأهلى معسكر مغلق غدا الثلاثاء بعد خوض تدريباتة على ملعبه مختار التتش بالجزيرة وينتظر أن يختار موسيمانى قائمة تضم 18 لاعبا عقب المران للسفر الى الإسكندرية والدخول فى المعسكر المغلق .

المصرى اليوم

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