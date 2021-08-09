أصالة ورامي صبري يجتمعان في حفل جماهيري ضخم (التفاصيل)

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تستعد المطربة السورية أصالة لحفل بجدة،19 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن تطرح تذاكر الحفل بدءًا من غدًا الثلاثاء، ويشاركها الحفل الفنان رامي صبري.

معروف أن أصالة طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد «لا تستسلم»، عبر قناة روتانا على موقع يوتيوب، وقناة أصالة الرسمية، وعدد كبير من المحطات الغنائية، والمنصات الرقمية.

وتأتي مشاركة «رامي» بعد نجاح أغنيته الأخيرة «عيونه لما قابلوني» التي حققت مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي محمد عاطف ومن ألحانه وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي.