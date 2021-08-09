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«اشمعنى أبوحنيفة» .. ياسمين الخطيب تثير الجدل أثناء عقد قرانها ()

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«اشمعنى أبوحنيفة» .. ياسمين الخطيب تثير الجدل أثناء عقد قرانها (فيديو) «اشمعنى أبوحنيفة» .. ياسمين الخطيب تثير الجدل أثناء عقد قرانها ()

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عبر تعليق ساخر حول «مذهب أبوحنيفة» واستعانتها بـ«مأذونة»، وعدم اختيارها لولي من أسرتها، أثارت مقدمة البرامج ياسمين الخطيب الجدل في عقد قرانها.

أثناء إجراء مراسم عقد القران، وبينما تسأل المأذونة ياسمين، بالترديد وراءها: «وعلى مذهب الإمام أبوحنيفة» فاجأت الخطيب الجميع بتعليقها الساخر وسؤالها المأذونة «اشمعنى أبوحنيفة»، قبل أن يضحك الحضور وتستأنف المأذونة إجراءات عقد القران.

كذلك رفضت الخطيب الاستناد إلى «ولي» من أسرتها، في إشارة لعدم اقتناعها بهذه الطقوس.

يشار أن ياسمين الخطيب أعلنت ارتباطها في وقت سابق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» عبر كلمات مقتضبة قالت فيها «لقيت الطبطبة» ولم يعرف الجمهور من هو خطيبها في ذلك الوقت.

وتقدم ياسمين الخطيب برنامج اجتماعي عبر فضائية النهار، كما صدر لها عدة مؤلفات من بينهم كتاب حمل عنوان «التاريخ الدموي» و«قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة» وغيرهم.

أما زوجها رجل الأعمال رمضان حسني فيمتلك شركة لإنتاج الأغاني.

المصرى اليوم

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