«يوم مفتوح» لطلاب الثانوية العامة بالجامعة المصرية اليابانية للتعرف على برامجها (صور)

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نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، ‏«يوم مفتوح»، والذي استضافت خلاله عدد من طلاب الثانوية العامة الراغبين في التعرف على كليات الجامعة والبرامج الجديدة التي تقدمها ومميزات النموذج الياباني في التعليم الذي تطبقه الجامعة وفرص التدريب الصيفى للطلاب في اليابان ‏والمنح الدراسية التي يحصل عليها الطلاب المتميزين علميا، وذلك بشكل أسبوعي حيث سيتم عقد يوم مفتوح كل أسبوع.

وذكرت الجامعة، أن 300 من طلاب الثانوية العامة شاركوا في “اليوم المفتوح” الذي نظمته الجامعة بمقرها ‏فى مدينة برج العرب بالإسكندرية هذا الاسبوع، ويتضمن التعريف بالكليات وشروط الالتحاق بالجامعة وتقديم محاضرة عن تطور التكنولوجيا خلال السنوات القادمة وكيفية مواكبتها،وتعريف الطلاب على بعض الأنشطة والتجارب الاكاديمية وتنظيم لقاء لهم مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتعريفهم بالتخصصات الدراسية بالكليات وطرق تطبيق النظام اليابانى في التعليم الذي يعتمد على التطبيقات العملية والابتكار.

وقام الطلاب بجولة تفقدية بالمدن الجامعية ودار الضيافة الخاص بالجامعة ومبنى الانشطة الطلابية الذي يضم حمام سباحة مغطى ،صاله بلياردو، صالة اسكواش، ملاعب كرة قدم، ملاعب تنس وملاعب لكرة اليد،كما شارك الطلاب ببعض الانشطة الترفيهية والرياضية والثقافة اليابانية، وتعرف الطلاب على متطلبات القبول والتسجيل بالجامعة.

يوم مفتوح لطلاب الثانوية العامة بالجامعة المصرية اليابانية للتعرف على برامجها والتدريب الصيفى (صور)

يوم مفتوح لطلاب الثانوية العامة بالجامعة المصرية اليابانية للتعرف على برامجها والتدريب الصيفى (صور)

يوم مفتوح لطلاب الثانوية العامة بالجامعة المصرية اليابانية للتعرف على برامجها والتدريب الصيفى (صور)

يوم مفتوح لطلاب الثانوية العامة بالجامعة المصرية اليابانية للتعرف على برامجها والتدريب الصيفى (صور)

يوم مفتوح لطلاب الثانوية العامة بالجامعة المصرية اليابانية للتعرف على برامجها والتدريب الصيفى (صور)

يوم مفتوح لطلاب الثانوية العامة بالجامعة المصرية اليابانية للتعرف على برامجها والتدريب الصيفى (صور)

يوم مفتوح لطلاب الثانوية العامة بالجامعة المصرية اليابانية للتعرف على برامجها والتدريب الصيفى (صور)

يوم مفتوح لطلاب الثانوية العامة بالجامعة المصرية اليابانية للتعرف على برامجها والتدريب الصيفى (صور)

يوم مفتوح لطلاب الثانوية العامة بالجامعة المصرية اليابانية للتعرف على برامجها والتدريب الصيفى (صور)